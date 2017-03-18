У киевской дурочки Ирки Геращенко опять случилась истерика в Раде

Украинские политики, еще недавно убеждавшие с экранов ТВ о том, что «продукция Донбасса не нужна России», внезапно озаботились экономической интеграцией ЛДНР с РФ.

Сегодня на заседании Верховной Рады вице-спикер Ирина Геращенко выступила с очередной истерической речью, призвав премьера Владимира Гройсмана разработать план срыва продажи металла и угля из Донбасса в РФ.

«Незаконные бандформирования вместе с российской Федерацией, под руководством Российской Федерации украли украинскую собственность. Очень важной сегодня является разработка правительством той программы, чтобы была невозможна продажа продукции, которая производится на этих предприятиях, через рынки третьих стран… Мы должны не дать возможности из украденных предприятий продавать на третьих рынках, особенно, ни угольную продукцию, ни металлургического комплекса», — заявила Геращенко.

Гройсман заверил, что никаких дополнительных мер принимать не нужно, потому что продукцию из Крыма или Донбасса и так не купят из-за санкций: «Все решения, все механизмы по этому вопросу разработаны, против Российской Федерации, как оккупанта, введены санкции, в том числе и торговые. Торговля украинскими недрами какими-то другими странами просто запрещена. Это воровство, за которое они будут нести уголовную ответственность. Что касается происхождения любой продукции, то оно подтверждается документами от производителя и никаких легальных производств на территории, временно оккупированной Россией, на Донбассе или в Крыму, никаких регистраций не может быть. Вся продукция, все недра, все, что оттуда может быть украдено, ни в коем случае не может быть реализовано в любой цивилизованной стране. Это международные юридические нормы, и никаких дополнительных решений по этому поводу принимать не нужно», — сказал Гройсман.