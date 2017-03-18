Украина: «Понавыехавших» с Донбасса и Крыма за людей не считают

Возле здания Киевской Рады на Крещатике в эти дни проходит бессрочный пикет переселенцев из Крыма и Донбасса.

Его организовали те переселенцы из «оккупированных областей», которые поверили украинским властям, что их на Украине примут, как дорогих гостей и создадут приемлемые условия для жизни.

«Прошло три года после Майдана и фактически государство начало борьбу против переселенцев. Мы находимся в худших условиях, чем те люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Мы должны быть прикованы к тому месту, где мы проживаем. Нас периодически проверяют, каждые полгода мы должны приходить, обновлять документы. Проблема в передвижении, за нами следят», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей координатор луганской коалиции «Граждане за прозрачность действий власти» Олег Перетяка.

По словам координатора, под особым надзором власти те, кто «ездят посмотреть, что осталось там от их хозяйств в непризнанных территориях». Их обвиняют в том, что они получают двойные пенсии, а также подвергаются «пропаганде» в Донбассе.

«Это неправда. Мы граждане Украины и мы заработали пенсии, работая здесь, в нашей стране. Государство не выполняет элементарных обязательств перед гражданами Украины, нарушаются наши права. И уже я могу сказать, что на Украине сложилась большая дискриминационная общественная группа, это люди, которые выехали с Луганской и Донецкой областей и Крыма. Дискриминация в том, что мы не имеем права голосовать. То есть до настоящего времени мы не можем выбирать власть, поэтому власть нас не видит и не слышит. Мы заставим её работать, если нет — мы поменяем эту власть», — заявил Олег Перетяка.

Представитель беженцев считает, что нынешняя украинская власть — антиукраинская, «она не думает о людях, она не думает о развитии территориальных громад, она лишь работает в интересах олигархов, которые развернули эту войну, которая идет на востоке». Перетяка рассказал, что переселенцы находятся в отчаянном положении, у многих нет денег на элементарные потребности — на жилье, на продукты, на лекарства. Однако возвращаться в родные края они опасаются, потому что там их могут воспринимать как предателей, бежавших на территорию врага.

— Это очень естественная ситуация для того сумасшедшего дома, которым является сейчас Украина, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — С одной стороны, киевский режим, настолько долго внушал своим гражданам, что кругом русские шпионы и «засланцы москалей», что в это поверили не только сотрудники СБУ, но и простые украинцы.

А раз люди приехали оттуда, где живут «ватники и колорады», то почти наверняка каждый второй среди них шпион и доверять им нельзя. Но даже не это самое главное.

Ноги такого отношения к выходцам из Донбасса и Крыма растут из того, что киевская власть находится в шизофренической ситуации, когда она сама не может определиться, является ли Донбасс частью Украины.

С одной стороны, «он наш, потому что иначе и быть не может». С другой стороны, там живут чуть ли не поголовно «сепаратисты, ватники» и вообще «не наши люди». Эта шизофрения по поводу украинского, но неправильного Донбасса как раз и проявилась в таком отношении к людям. Эта политическая двойственность прослеживалась изначально, в том числе на бытовом уровне. Со временем только усиливалась. Вы, дескать, понаехали, вы не наши, и цацкаться с вами не собираемся. Теперь настало время, когда люди, уехавшие из «оккупированных территорий» отчаялись ждать, когда же их примут за своих, начали открыто протестовать. Кстати, подобные истории не раз случались во время других гражданских конфликтов. В том числе, в новейшей истории. В Грузии долгое время очень недоверчиво относились к беженцам из Абхазии, даже к этническим грузинам. Когда власть ведёт гражданскую войну с собственным народом, почти неизбежно возникает ситуация, когда одна часть народа «правильная», а лучшее, что может сделать «неправильная» часть — не мешать, уехать подальше.

«СП»: — Даже те, кто клянутся в любви и верности к этой власти?

— Как ни парадоксально, да. Им, конечно, говорят на словах: «Молодцы, что уехали». Но всё равно, в глубине души, таких «понавыехавших» «стопроцентные украинцы», поощряемые властью, считают не совсем своими, или даже «недолюдьми».

«СП»: — Как может развиваться ситуация с этой частью населения Украины? Ведь эти люди и обратно боятся возвращаться, поскольку к ним и там будет мало доверия…

— А выхода у таких людей почти что нет. Пока на Украине остаётся та власть, какая есть, отношение к ним не изменится. И в Донбассе, как вы справедливо заметили, их тоже никто с цветами не ждёт. Мало того, люди, которые там живут, увидев, что к ним после очередного артобстрела кто-то приехал с той стороны, откуда летят снаряды, могут повести себя неадекватно. И в чём-то их можно понять. Боюсь, что лучший выход для тех, кто когда-то покинул Донбасс и Крым, снова уехать, теперь уже из Украины.

«СП»: — Например, в Россию, мы всех примем…

— Кстати, людей с Западной Украины, работающих в России, едва ли не больше, чем выходцев с Донбасса. В Подмосковье сплошь бригады «заробитчан» из Львова и Тернополя. Конечно, украинцы, как западные, так и те, о ком мы говорим, не прочь поселиться в Европе. Но туда их не очень-то пускают. Остаётся — Россия.

— В отличие от Москвы, которая ведёт себя так, словно никакой войны у российских границ нет, а если и есть, то это касается только Украины, Киев в серьёз заявляет о войне и российской агрессии, — рассуждает публицист, политолог Константин Крылов. — Поэтому режим Порошенко и ведёт себя в соответствии с обычной военной логикой. Вспомните, после окончания Великой Отечественной войны существовало недоверие к тем, кто проживал некоторое время на оккупированных территориях. По умолчанию считалось, что эти люди, по крайней мере, те, кто не участвовал в подпольной или партизанской борьбе, должны доказать свою невиновность. А современный киевский режим, как ни странно, как раз напоминает советский режим — в не лучших его проявлениях.

Поэтому логика украинских властей проста: а вдруг среди этих, что из Крыма и Донбасса, затесались шпионы, которых подослала «страшная Москва». Причём никто в СБУ, судя по всему, особенно не заморачивается, чтобы выявлять шпионов индивидуально, проще подозревать всех скопом. И такая позиция власти, конечно, сказывается и на бытовом уровне. Иной работодатель задумается, стоит ли ему брать на работу выходца из Донбасса. А то вдруг из-за него начнутся проблемы с СБУ.

Я думаю, что никаких поблажек для себя проукраинские беженцы из Крыма и Донбасса своими пикетами не добьются. Относиться при этой власти к ним всегда будут плохо, просто за то, что из Крыма и Донбасса.

«СП»: — С другой стороны, эти люди опасаются, что к ним будет отношение как к предателям, если они вернутся домой. Хотя кто-то уже и не прочь бы это сделать…

— И ведь, правильно опасаются… что тут скажешь… Эти люди мечутся в поисках, где лучше. Поверили майданной пропаганде. Решили, что на Украине их встретят с розами. Но никаких роз не получили, а только шипы. Да, теперь и хотелось бы вернуться. Но в таких вопросах выбор делается один раз. Предателей не уважает ни одна из противоборствующих сторон. А если они не хотели быть предателями, а хотели быть верными своей «неньке», то пусть теперь и будут ей верны, несмотря на все плевки, которые получают.