Уникальные эксперименты со взрывами проводят российские ученые

Уникальный эксперимент проводят российские ученые. В огромной стальной сфере почти ежедневно создают мощнейшие взрывы. Каждый из них мог бы разрушить целый дом. Но под контролем физиков взрывная волна становится управляемой. Для чего специалисты стремятся приручить смертельно опасную стихию?

Раз в неделю прямо в столице в обычной промзоне раздается взрыв, которого с лихвой хватило бы на снос многоэтажки. Избавить мир от техногенных катастроф физики пробуют путем экспериментов на уникальном в планетарных масштабах стенде: одиннадцатиметровая сфера весом в 800 тонн переваривает удар в тысячу килограммов тротилового эквивалента.

Стальной шар, пусть и очень большой, на первый взгляд не выглядит высокотехнологичным устройством. Но вот лишь две цифры. При максимально мощном взрыве внутри давление на стенки достигает 150 атмосфер, а жесткая стальная конструкция буквально за секунду увеличивается в диаметре на четыре сантиметра. Не разрывает ее как раз благодаря технологиям подводников – вот эти сварные швы такие же, как на атомных подлодках в разработке уже местных инженеров – вот таким подвесным лепесткам.

Чем опасен взрывной процесс, ученые поняли задолго даже до изобретения пороха. Но вот с теми же процессами в газах и сегодня работают единицы. В таких масштабах – вообще никто, кроме наших академиков.

"Горение, потом это горение выходит на детонационный режим, который самый опасный – это происходит на длинах в несколько метров. Вот в данном случае эта установка позволяет исследовать не какие-то маленькие объемы горючего вещества, а реальные ситуации, которые возникают, например, в атомных электростанциях", — говорит Владимир Фортов, президент РАН.

Где-нибудь в чистом поле можно устроить, конечно, куда более серьезный взрыв, но тут смысл как раз в замкнутом пространстве. Сам эксперимент занимает минуты: внутрь сферы кладут воздушный шарик с разными видами газа – в зависимости от того, что моделируют: метан для бытового хлопка, кислородно-водородную смесь для условий АЭС. А дальше дело за красной кнопкой.

Результаты работы почившего шарика собирают тут же с десятков датчиков, в разных местах гигантской сферы. "Там, где линия эта обрывается вниз, это значит, что у нас туда дошел фронт пламени, и между электродами прошел электрический ток. На нижних осциллографах – они соединены с пьезоэлектрическими датчиками, это датчики давления. По этим датчикам скорость распространения фронта ударной волны, волны детонации мы тоже определяем", — говорит Олег Солнцев, заместитель заведующего лабораторией по взрывным работам.

- То есть вы разрушительную силу узнаете в зависимости от расстояния до эпицентра?

- Совершенно верно, да.

А если знаешь, куда и как идет волна, то, например, в конструкцию реактора АЭС можно добавить защитные переборки, а на открытых пространствах – изменить сами условия, в которых порой происходят взрывы.

"На шахтах в Кемерово сейчас идет процесс внедрения технологий по результатам, которые здесь получены. В водородно-метановую смесь добавляются специальные газовые добавки – ингибиторы, которые предотвращают возгорание", — говорит Вячеслав Петухов, ведущий научный сотрудник Института высоких температур РАН.

Результатами работы здесь делятся с коллегами по всему миру. Так что, если гарантировать отсутствие новых Чернобылей с Фукусимами, академики и не возьмутся, то, может быть, хотя бы их последствий удастся избежать.