В Санкт-Петербурге тысячи жителей вышли на митинг против передачи Исаакия церковной братве

18.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Санкт-Петербурге тысячи жителей вышли на митинг против передачи Исаакия церковной братве
 

В центре Санкт-Петербурга на Марсовом поле три тысячи человек проводят митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки с Государственной российской библиотекой.

Демонстрация согласована с местными властями в формате гайд-парка, предполагающего участие не более 200 человек. При превышении числа участников организаторы могут заплатить штраф. На митинге собрались деятели культуры, политики и журналисты.

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передачи Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату Русской православной церкви на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Сейчас здание собора находится в собственности города и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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