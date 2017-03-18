В Запорожье прошел пикет медицинских работников скорой помощи области

В Запорожье под зданием облгосадминистрации прошел пикет медицинских работников скорой помощи области.

Более 200 людей приехали из Мелитопольского, Васильевского, Приазовского, Бердянского района, чтобы выступить против реорганизации службы скорой медицинской помощи, которая предполагает, что врачей и фельдшеров заменят парамедики.

"Наша цель обратиться к областной и городской власти с просьбой помочь спасти службу скорой помощи. Дело в том, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун хочет устроить для врачей "скорой" шоковую терапию — ввести службу парамедиков, а мы уверены, что для жителей нашей страны — это катастрофа. Это будет не шоковая терапия, а гибель людей — мы против этого и просим поддержки у властей и запорожцев", – заявил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.

Система работы парамедиков давно используется американцами. Согласно ей, на вызов "скорой" вместо квалифицированных врачей приезжают парамендики, цель которых — довести человека до ближайшей больницы, где ему уже должны оказывать лечение врачи. Ставить диагноз и оказывать лечение на месте они не имеют права.

"У нас по 600 вызовов за ночь и всего две больницы, которые принимают больных — пятая и девятая", – говорит Анатолий Сидоренко. – Где их там всех будут размещать — вот вопрос, а также, успеют ли им оказать помощь в стационарах. Я уже не говорю о районных больницах, куда пациента могут просто не успеть довезти. Мы сейчас работает по принципу — "приехать и лечить", а не "забирай и вези", и хотим и дальше помогать людям, а не губить их жизни".

Врачи скорой помощи приехали на пикет с плакатами, которые отображали их мнение, относительно сложившейся ситуации.

Отмечается, что медики не всем составом приехали на пикет — третья часть специалистов осталась работать на станциях, чтобы не создавать сбои в обслуживании жителей области.

К митингующим вышел председатель облгосадминистрации Константин Брыль, который заверил, что поддерживает мнение собравшихся медиков и со своей стороны постарается сделать все возможное, чтобы им помочь. Какие конкретно шаги будут предприниматься, глава области не уточнил.

После выступления актива профсоюза сотрудников "скорой помощи" участники пикета прошли по пешеходной части проспекта Соборного до здания горсовета.

Напомним, в 2017 года Министерство здравоохранения вводит в Украине первичное медстрахование. Главными введениями в 2017 году станет заключение с врачом договора без привязки к месту жительства и установление государством тарифа за одного пациента. Полностью перевести медицину на страховую форму хотят к 2020 году.

В рамках медицинской реформы изменения коснутся и службу скорой помощи. Чиновники хотят сократить время приезда неотложки с 15—20 минут до 4—8. Для этого планируют расширить сеть подстанций, а также привлечь к работе парамедиков — специально обученных волонтеров, которые будут оказывать доврачебную помощь.