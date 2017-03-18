Вся Россия сегодня празднует третью годовщину воссоединения с Крымом

Три года назад Крым и Севастополь вернулись в Россию. Исторический договор о воссоединении был подписан в Москве. В тот же день республика и город славы русских моряков официально вошли в состав Российской Федерации, передает канал "Россия 24".

Сегодня торжества проходят по всей стране. В Петропавловске-Камчатском события марта 2014 года отметили фестивалем "Весна". На главной площади города собрались около трех тысяч человек. Митинг завершился праздничным концертом. Поучаствовать в народных гуляниях можно в любом районе города. Для детей организованы викторины, работают аттракционы. А в это время взрослые могут оценить свою физподготовку в мобильных центрах тестирования ГТО. Волонтёры раздают горожанам ленты цветов российского флага.

К празднованию третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией присоединились и тысячи жителей столицы Приморья. К мемориалу боевой славы во Владивостоке пришли горожане, активисты общественных организаций и ветераны. Для гостей приготовили концертную программу с участием коллективов из разных регионов.

В прошлом году поздравить Крым с референдумом здесь собрались более 15 тысяч человек, которые приехали со всего края. Тогда же прозвучало предложение сделать Приморье и Крым регионами-побратимами. Одними из первых, кто получил российское гражданство, стали крымчане, которые тогда работали в Приморье. Это были судоремонтники. После новости о возвращении, они подали заявления в миграционную службу региона и получили российские паспорта.

А вот для жителей Якутска сегодняшний день важен вдвойне. Столица республики — побратим Севастополя. Отмечать праздник регион начал ещё несколько дней назад — тематическими уроками в школах. Сегодня праздник проходит с особенным, национальным колоритом. В центре столицы региона сегодня состоялась молодёжная акция "Хоровод дружбы народов", а сейчас выявляют самых быстрых и ловких в гонках на оленьих упряжках. Те, кому адреналина и веселья уже достаточно, могут посетить две тематические выставки: фотоэкспозицию "Севастопольский шторм" и книжный вернисаж "Россия – Крым: вехи истории".

Ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов в рамках программы "Пресс-конференция" рассказал о том, как сейчас живёт полуостров. По его словам, с каждым годом растёт число людей, довольных воссоединением региона с Россией.

"Я могу сказать точно, что мы не потеряли ни одного человека из тех, кто был убежденным сторонником возвращения на историческую Родину. И количество этих людей увеличилось. Если представить, что такой референдум прошел бы еще раз, я уверен, что результаты были бы еще выше. Просто, я считаю, никакой целесообразности юридической доказывать кому-то что-то нет", — отметил он.