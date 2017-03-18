Жителей Хакасии приглашают на выставку картин и фотографий, посвящённых воде

Проблемам сохранения водных ресурсов посвящена выставка «Вода – это жизнь», которая откроется 22 марта в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днём водных ресурсов. Международный день воды — возможность напомнить о чрезвычайной важности этого ресурса для окружающей среды и развития общества.

22 марта в главном музее Хакасии откроется выставка «Вода – это жизнь». Посетители смогут увидеть фотоработы Геннадия Вертопрахова и Тамары Ощепковой, живописные полотна известных хакасских художников, среди которых «Горный пейзаж» Григория Краснова, «Чулым» Владимира Друшляка, «Енисейские пороги» Павла Тараненко и другие. Кроме этого, в экспозиции представлены статистические данные о мировых запасах воды.

Приглашаем всех желающих на открытие выставки 22 марта в 11:00 в Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова по адресу: ул. Пушкина, 96. Выставка «Вода – это жизнь» будет работать до конца мая.

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