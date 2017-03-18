Жвачки от компании «Марс» с призывом к суициду больше не будет, благодаря простым людям

Не успели правоохранители начать разбираться с так называемыми «Группами смерти» в социальных сетях, как эстафету подхватили производители жевательной резинки «5» (five), которые решили сделать громкую рекламу на детских смертях. Данную продукция производит компания ООО «Ригли», которая принадлежит американской компании Wm. Wrigley Jr. Company, «Wrigley», которая в свою очередь принадлежит транснациональной компании «Mars».



Речь идет о фантиках жевательной резинки «5» (five), где были даны несколько заданий с хэштегом #ПравдаИлиДействие. Первым пунктом значилась "Правда": что надо успеть сделать перед смертью? Поделись ответом в сети". А дальше шло "Действие", точнее, руководство к действию. «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи! Выложи его в сеть. Брось вызов друзьям!» - гласила надпись.





















По поводу такого «умного» маркетингового хода тревогу забили родители Татарстана, Ростова, Ставрополя и Красноярска: «Купили сегодня такую жвачку и обалдели, честно говоря! - пишет ростовчанка. - Внутри на обертке вот такая игра. А потом говорят: откуда у детей мысли о суициде и почему так много в последнее время суицида среди подростков?», — пишут из Ростова-на – Дону. «Это на слуху уже у каждого родителя. Мы проводим какие-то беседы, но на самом деле страшно, потому что дети обсуждают, приходят домой, рассказывают о каких-то случаях – выдуманных или нет. Дети это обсуждают, то есть у них есть повышенный интерес к данной информации», – рассказала мама подростка из Красноярска Татьяна Колесникова.



«Появление таких заданий, в свете последних событий, обескуражило и одновременно напугало ставропольцев. Надо пойти и написать (заявление, - прим.) в полицию на фирму, которая такое производит, - призвала одна из оставивших комментарий девушек.



- Совсем страх потеряли?! - возмутился другой. Точно такую же обёртку в комментариях выложила и ещё одна жительница города, сообщив, что её сестра нашла аналогичное задание», — рассказывает о реакции ставропольцев Комсомольская правда.



Надо отметить, что искать здесь след ЦРУ не пришлось, креативная идея родилась не в подвалах Пентагона, а в Санкт-Петербурге, по адресу Пулковское шоссе, дом 48, где и производится российская версия этой жевательной резинки. Об этом узнали и родительских организаций из целого ряда городов России, которые и устроили «доброе утро» креативным менеджерам. Производители жвачки испугались массовых заявлений родителей и угроз и пойти в прокуратуру, и официально заявили о прекращении поступлений жвачки с этой «восхитительной» игрой в магазины страны, о чем радостно и отчиталось Ставропольское ТВ.



Официальные оправдания компании ООО «Ригли»















В личных беседах родители, писавшие претензии, признаются, что даже сами не надеялись на такую оперативность со стороны «Wrigley», хотя и их можно понять — попасть в центр скандала с призывами детей к суициду на фоне борьбы с «Синими китами» вряд ли им сильно улыбалось.







И это можно смело занести еще к одной победе простых людей над корпорациями. Оказалось, что если мы вместе, то и крупный бизнес, и их лоббисты включают заднюю. Так было со Сбербанком, после массового возмущения отказом выполнять Указ президента, так вышло и с «Wrigley».Со своей стороны, надеемся, что руководство компании даст оценку своим «креативщикам», из-за недалекого ума которых они потеряли деньги.

