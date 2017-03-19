Андрей Колесников рассказал о Владимире Путине много интересного

Андрей Колесников — обозреватель газеты "Коммерсант" и главный редактор журнала "Русский пионер". А еще он уникальный свидетель того, как живет и работает Владимир Путин. Вместе с президентом он объездил всю страну и полмира, много раз они беседовали с глазу на глаз.

Многие считают Колесникова "любимым журналистом Путина". Однако сам он говорит, что это звучит слишком нескромно. Сам же он себя называет главным журналистом президента. "Никто из журналистов не проработал рядом с ним так долго в таком режиме", — говорит Колесников.

Колесников всегда без галстука. За 17 лет работы рядом с президентом России лишь однажды его "встретили по одежке", сообщает сайт НТВ.Ru.

"Утром в половине седьмого утра вызвали в Ново-Огарево на встречу, которая должна была состояться в 8 утра. Нас собрали в рабочем кабинете. Когда мы вошли, там уже сидели Путин и тогдашний министр обороны Сердюков. Было очевидно, что сейчас президент объявит об отставке Сердюкова, — рассказывает журналист. – И тут Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня".

Всего однажды Колесников видел Путина совсем беззащитным. Это произошло во время поездки в Оренбургскую область, где Путину удалось покормить диких лошадей Пржевальского.

"Наверное, тогда ему можно было задать любой вопрос. Именно поэтому я не задал никакого", — говорит журналист.

В кабинете Колесникова портрета Путина нет. Зато он есть среди авторов журнала. Глава государства написал колонку про то, почему ему трудно увольнять людей. Колонка "нашумела", говорит главред. По его словам, самый влиятельный человек в мире действительно не любит увольнять людей, но вернуть его доверие уже невозможно, "второго шанса не будет".

Колесников говорит, что такие отношения – "это большое журналистское счастье". "На такие отношения надо молиться", — уверен он.