Бандитский Израиль обещает уничтожить ПВО Сирии. Испугались

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил в воскресенье уничтожить систему ПВО Сирии в случае нового ее применения против ВВС еврейского государства.

"Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса", - сказал глава ведомства, выступая перед новобранцами бронетанковых войск на одной из баз в центральной части страны. Либермана цитирует радиостанция Reshet Bet.

Авигдор Либерман, Выпускник гидромелиоративного факультета Кишинёвского сельскохозяйственного института