Бандитский Израиль обещает уничтожить ПВО Сирии. Испугались

19.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Обурели. Израиль уничтожит систему ПВО Сирии в случае ее использования против своих ВВС

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил в воскресенье уничтожить систему ПВО Сирии в случае нового ее применения против ВВС еврейского государства.

"Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса", - сказал глава ведомства, выступая перед новобранцами бронетанковых войск на одной из баз в центральной части страны. Либермана цитирует радиостанция Reshet Bet.

Авигдор Либерман, Выпускник гидромелиоративного факультета Кишинёвского сельскохозяйственного института

Обурели. Израиль уничтожит систему ПВО Сирии в случае ее использования против своих ВВС

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
74, за 0,285