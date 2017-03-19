Безмозглый сынок миллиардера-жулика Игорь Ишаев пригрозил найти всех оскорблявших его в соцсетях

В Москве раскручивается новая скандальная история с участием любителей погонять с ветерком и не платить штрафы ГИБДД из числа золотой молодежи. Печально прославившийся участием в резонансной мартовской автоаварии на МКАД Игорь Ишаев сделал громкое заявление в адрес всех, кто раскритиковал его поведение в соцсетях. В своем инстаграме, доступном только для друзей, он пригрозил найти каждого, кто негативно высказывался о его семье и самом 22-летнем молодом человеке. Угрозы были снабжены большим количеством нецензурной брани. Как заявил Ишаев, стесняться ему нечего.

«Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из-за того, что я успешнее, богаче вас, — написал Ишаев. — Вы в курсе, что ваша зависть от вас так и прет?

Те, кто пишет в соцсетях, чувствуют свою безнаказанность. Кто вы такие, чтобы оскорблять не только меня, но и мою семью?»

В манифесте молодого человека говорится, что все колкости, брошенные в него, пролетают мимо, но когда дело касается его семьи, то он готов приехать в гости к каждому. Он пригрозил, что, чтобы пробить адрес и всю информацию о каждом таком комментаторе, много сил не нужно. И пообещал заняться этим, как только у него появится время.

Хвастовство семьей миллиардеров

На своей страничке Ишаев делится не только угрозами, но и рассказами о своей успешной жизни. Чтобы, видимо, поднять себе настроение,

стритрейсер поделился фотографиями открытия весеннего сезона для своего спорткара Mercedes Mclaren SLR ценой под 15 млн рублей.

«После нашумевшей аварии наконец вытащил свой Макларен. Учитывая, что вожу с 13 лет, у меня был 21 автомобиль за девять лет. С течением времени оставлял только избранных, мощных», — откровенно пишет Ишаев.

Также с помощью его инстаграма «Газете.Ru» удалось выяснить, что среди знаменитых родственников мажора не только экс-глава Хабаровского края, бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

Выяснилось, что Игорь Ишаев — единственный сын и наследник совладельца нефтяной компании Дмитрия Ишаева.

Статью о себе и своей семье молодой человек также разместил в соцсети.

«Ишаев-младший родился в 1994 году. Его отец — армянин, мать — русская. К моменту рождения сына Дмитрий Ишаев занял пост заместителя министра нефтегазовой промышленности СССР. Семья уже жила в Москве, — говорится в статье. — Ишаев-старший владеет 0,13% акций «Роснефти». В 2013 году в программе «Большой дозор» его отец упомянул о своем завещании. Он сказал, что пакет акций останется неделим, сын не сможет его продать или разделить. Таким образом глава нефтяного концерна хочет обеспечить стабильность компании. В 20 лет Игорь Ишаев начал работать оператором по добыче, затем занял должность инженера-технолога».

В этот же период в его инстаграме появилась запись о том, что стритрейсер решил изучать добычу алмазов. Возможно, речь шла об алмазодобывающем предприятии в структуре «Роснефти», расположенной в Архангельске. Страсть Игоря Ишаева — дорогие автомобили, которых у нефтяного наследника целый автопарк. В коллекции есть Lamborghini, стоимость в базе которой — около $400 тыс. Вторая страсть — татуировки. На его теле у молодого человека их не менее 30.

Как сам рассказывает о себе молодой человек в инстаграме, согласно рейтингу Forbes, состояние его отца в 2015 году оценивалось в $12,2 млрд — это шестое место в рейтинге самых богатых людей России.

«В 2009 году тот же журнал оценил состояние Дмитрия Ишаева в $17,8 млрд — это 27-е место в рейтинге богатейших людей в мире», — поделился описанием жизни своих родственников Ишаев-младший. Однако на сайте российского издания Forbes подтверждения этих данных найти не удалось.

В целом семья Ишаевых действительно имеет одиозный шлейф связанных с ней событий.

Одним из ярких запомнившихся с ним инцидентом стали сообщения в СМИ о том, что Виктор Ишаев в 2009 году якобы устроил настоящую погоню за не пропускавшим его сотрудником ГИБДД. Карьеру политика он закончил в 2013 году. В 2015-м «Интерфакс» обращался за комментариями в Кремль по поводу сообщений СМИ о том, что бывший полпред президента в ДФО якобы был допрошен по делу о хищениях в ходе строительства космодрома Восточный в Амурской области. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. «Я не могу это подтвердить, потому что мы не располагаем информацией. Это нужно, наверное, спрашивать у Ишаева или у следственных органов, но никак не в администрации президента», — говорил Песков.

Дело мажоров живет

В итоге являясь членом столь известной семьи, 22-летний Игорь Ишаев не смог удержаться от нарушений законодательства. Инстаграм молодого человека пестрит видеороликами с роскошными автомобилями, на которых гоняет он вовсе не по треку, а по городским улицам. Любимое развлечение — разгоняться быстрее 240 км/ч и после делиться фотографиями с подписчиками. По данным СМИ, за молодым человеком числится более 140 штрафов за нарушения ПДД, и это только неоплаченных.

Судя по всему, громкая история их единомышленников — стритрейсерши Мары Багдасарян и сына вице-президента «ЛУКойла» Руслан Шамсуарова — оказалась совершенно непоказательна для уверенного в собственной безнаказанности гонщика.

Напомним, что после знаменитой гонки золотой молодежи в Москве на Gelandewagen столичная Госавтоинспекция объявила мажорам-лихачам настоящую войну. Так, сначала прошел громкий процесс надо всеми участниками гонки. В итоге суд назначил Виктору Ускову и Руслану Шамсуарову по 300 часов обязательных работ лишь за оскорбление полицейских. При этом принадлежащий Шамсуарову элитный внедорожник Mercedes, на котором золотая молодежь и уходила от погони, суд конфисковал в пользу государства. Мара Багдасарян прошла по делу как свидетель. Но потом неработающая обеспеченная девушка вновь привлекла внимание полиции.

Она распространила в соцсетях опубликованный манифест Руслана Шамсуарова с угрозами в адрес ГИББ, МВД и требованиями вернуть элитный внедорожник.

Вскоре Багдасарян задержали уже за неоплату сотен штрафов ГИБДД. Суд назначил ей более 600 часов обязательных работ. А после подделки справки о заболеваниях девушку преследуют новые разбирательства.

Но даже широкий резонанс и общественное внимание к такому явлению, как стритрейсеры, не останавливает золотую молодежь, инциденты с которой оборачиваются серьезными проблемами для обычных людей вплоть до угрозы жизни. Так, в интервью «Газете.Ru» участница резонансного ДТП на МКАД 15 марта с ужасом вспоминала события того дня, когда, по ее словам, в нее на скорости 225 км/ч врезался Mercedes под управлением Игоря Ишаева. Девушка, как и другие участники аварии, чудом осталась жива.

«Сейчас самое главное — собрать все видеозаписи аварии на МКАД, ведь с камер наблюдения они пропали самым чудесным образом. У нас есть основания полагать, что в дело могут вмешаться и подкорректировать документы, включая схему ДТП. Такое случается нередко, когда речь идет о «непростых» участниках ДТП» , — прокомментировал «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Напомним, что в ночь на 15 марта 2017 года на внешней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов произошла авария при участии люксового купе Mercedes-Benz CLS, груженной продуктами фуры и двух легковушек — Nissan и Kia Rio.