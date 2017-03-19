Боцман против белых медведей. Дворняга установила свои законы в Арктике

Этого героического пса с острова Белый знают везде, о нем говорят и в палатках арктических путешественников, и в самых высоких московских кабинетах

Пес Боцман — хозяин острова Белый в Карском море и защитник от медведей. Обычная дворняга стала героем легенд, бесконечных рассказов арктических путешественников и даже выступления главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой — смелый пес прославился тем, что помог отогнать 15 белых медведей от вертолета, на котором на остров Белый прибыли члены избирательной комиссии, чтобы провести досрочные выборы.

С тех пор каждый гость острова привозит псу подарки, поэтому вертолеты Боцман встречает, радостно виляя хвостом. Как отважная собака появилась на острове и приручила белых медведей, узнавал ТАСС.

Хозяин острова

История щенка по кличке Боцман началась на палубе ледокола, где он появился на свет. Судно доставило на метеостанцию острова Белый оборудование и продовольствие. Во время стоянки собаки сошли на берег и остались там.

— Родители Боцмана быстро попали в лапы белых медведей, и щенок остался один. Но его воспитанием занялся опытный пес, который до этого некоторое время уже жил на Белом. В суровых условиях он научил Боцмана главному — наглости и бесстрашию. Правда, "наставник" тоже скончался от лап мишек, — рассказывает руководитель экологических экспедиций на остров Белый Алексей Рудковский.

По словам собеседника агентства, самая главная проблема арктических собак — бесстрашие перед белыми медведями.

— Пропадает чувство самосохранения, псы подходят близко — и происходит трагедия. Медведи хитрые — заманивают собак в неглубокую воду, а там хищники в три раза быстрее: за три прыжка способны развить скорость до 40 км в час. Но Боцман оказался умнее и уже много лет успешно борется с медвежьей хитростью, — отмечает Рудковский.

Побег с острова

В декабре 2015 года на остров прибыла автоэкспедиция.

— Боцман, видимо, решил посмотреть мир и рванул за ними до порта Сабетта по льду Карского моря, а это около 100 километров. Путешественники пытались уговорить собаку вернуться на остров, но потом сжалились и забрали в Салехард, — рассказывает Рудковский.

По его словам, в Салехарде Боцмана поселили в вольере, но на следующие сутки он сделал подкоп и убежал.

— На острове он видел только сородичей мужского пола, поэтому ему захотелось пожить "столичной" жизнью. Но насытившись, через пару месяцев пришел снова к вездеходам, чтобы его обратно вернули на Белый, — поясняет он.

В марте 2016-го Боцман вместе с экспедицией Российского центра освоения Арктики вернулся на остров.

Боевая рана

— Боцман — хозяин острова, это его территория, он охраняет людей, живущих на метеостанции, а также волонтеров, которые чистят территорию, от нападения медведей. Не поверите, как только он чувствует приближение хищника, то сразу начинает лаять, гонять медведя и пугать. Иногда это похоже на увлекательную игру, потому что псу нравится догонять и убегать от медведей, — уточнил Рудковский.

Летом 2016 года жителей Ямала потрясла новость, что Боцман получил травмы после очередного поединка. По словам сотрудников полярной метеостанции, медведь вплотную подошел к жилищу людей в поисках пищи. Бесстрашный пес, не задумываясь, по привычке начал оборону, но соперник оказался проворнее, собака получила несколько ударов.

— Даже после полученных ранений Боцман не сдался. Непрошеный гость был вынужден капитулировать. Собака получила травму левого бока, где остались следы от когтей. Но за несколько недель нам удалось выходить пса, — рассказали метеорологи.

Федеральная слава

В сентябре прошлого года ТАСС сообщил, что на досрочное голосование на острове Белый в Карском море пришли "местные жители" — около 15 белых медведей. До крайней точки Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) членам избирательной комиссии пришлось добираться почти сутки — на вертолете они преодолели около 1 тысячи километров. Вертолет избиркома в прямом смысле окружили хищники.

Чтобы отогнать медведей, пришлось идти на уловки.

— Белые медведи — очень опасные животные, в отличие от бурых они агрессии не выражают. Опасность для членов избиркомов есть, хищников отгоняли шумом, также помогла единственная на острове собака по кличке Боцман, которая не допустила приближение медведей к людям, — рассказал ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии региона Игорь Горелик.

Спустя неделю о героическом поступке Боцмана на совещании рассказала председатель избиркома Элла Памфилова. "Пока шло голосование, появились наблюдатели. Ими оказались 15 белых медведей. Спасти ситуацию помогла единственная собака по кличке Боцман", — сказала она шутя, добавив, что белые медведи "еще не самые агрессивные наблюдатели, с которыми сталкиваются организаторы выборов".

Сейчас на Белый привезли нового пса по кличке Ямал. Боцман взял над ним шефство и обучает премудростям суровой жизни на острове. Не исключено, что на выборах президента РФ в следующем году оберегать избирательный участок от непрошеных наблюдателей Боцман будет уже не один.

Алина Имамова