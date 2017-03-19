Дагестан: введён режим КТО, завтра возможны провокации

В ряде районов Дагестана в рамках режима контртеррористической операции (КТО) ищут боевиков и их пособников, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

Операция будет проводиться в Хасавюрте и близлежащем районе, Ленинауле, Калининауле, Гостале, Дылыме, Миатли, Бавтугае и в Инчха Казбековского района и в Кизилюртовском районе.

На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, усиливается охрана общественного порядка, допускается контроль телефонных переговоров, проверка документов у всех людей и ряд других ограничений.