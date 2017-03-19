Дональд Трамп: Владимир Путин «крепкий орешек»

19.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Дональд Трамп: Владимир Путин «крепкий орешек»

Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина "крепким орешком".

Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.

"Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп. В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — "твердое печенье".

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