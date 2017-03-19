Джордж Сорос – друг и спонсор «цветных» революций по всему миру вдруг стал гоним

Вероятно, это связано с тем, что Госдеп США лишил его своей поддержки. Как результат против деятельности фонда "Открытое общество" Сороса почти одновременно выступили в нескольких странах Восточной Европы. Сороса и его фонд больше не хотят видеть в Польше, Чехии, Словении, Румынии. В Македонии и Венгрии — протесты. Почему?

На плакатах — "Soros, go home!" Есть и совсем откровенные таблички, например, "К черту Сороса!" — это негрубый перевод. Центр македонской столицы, город Скопье. Ежедневно тысячи людей уже больше двух недель приходят сюда, чтобы сказать свое слово за единую Македонию и против внешнего вмешательства.

Зажженные файеры, кирпичи, дубинки — вот они молодые активисты, вдохновители.

Стулом — в окно офиса президента страны. Не понравилось, что тот прекратил уголовные дела в адрес должностных лиц по делу о прослушке телефонов. Молодчики сожгли все, что смогли вынести.

Катапультой комки краски — в здание правительства. Они честно и откровенно назвали это "цветной" революцией. Тысячи молодых активистов неделями стояли на улицах с требованием свергнуть правительство Македонии. Года не прошло — добились отставки главы правительства и требуют сформировать новый кабинет правительство. Активистов набирают постоянно.

Обучение активистов проходит в одном из ресторанов. На входе нет никаких табличек о том, что внутри находится какая бы то ни было организация активистов. На первом этаже — простое кафе, а на втором — место, где проходят семинары. Здесь – памятка. Написано: "За европейскую Македонию". Внизу — финансовая поддержка Открытого института — это та самая организация Сороса. Наверху — огромный зал для лекций, своя библиотека.

Автор книги "Правила для радикалов" Сол Алинский был наставником Хиллари Клинтон, когда та училась в Wellesley College. Он же — по словам биографа Алинского — вдохновитель избирательной программы Барака Обамы в 2008-м. Книгу сейчас раздают бесплатно для всех желающих.

"Фонд Сороса напрямую вмешивается во внутреннюю политику Республики Македония. Они хотят аннулировать македонский народ, ввести двуязычие в македонские госструктуры, что может привести к разделению на регионы по национальному признаку", — считает Никола Сербов, сооснователь движения "Stop Soros!", журналист.

В одной стране сейчас вместе живут македонцы — их пока большинство — и албанцы — тех около трети. Они не ездят в одних автобусах — регулярно вспыхивают драки — их дети не ходят в одни детские сады.

Грезя об идее великой Албании, 15 лет назад албанские боевики двинулись из соседнего Косово на север Македонии, развязали гражданскую войну.

В последние годы мир в стране удавалось сохранять только благодаря тому, что македонская и албанские партии нашли общий язык в парламенте — создавали коалицию. Все изменилось, как только активизировались неправительственные организации.

"Средства массовой информации, спонсируемые Соросом, работали очень серьезно, чтобы сделать союз невозможным. Это безумно опасное изменение. Эта снова откроет этническую проблему в стране", — уверен Цветин Чилиманов, сооснователь движения "Stop Soros!".

Чтобы не допустить распространения конфликта на национальной почве, в Македонии заработала организация "Остановите операцию Сороса". Она проводит собственное расследование, кто и на что дал денег.

"Это огромный механизм, который действует в Македонии, Болгарии, Румынии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии — они во многом замешаны", — сказал Милорад Вучелич, главный редактор еженедельника "Печат".

Венгерско-сербская граница. Двойной забор, тепловые камеры, пограничники через каждые несколько сотен метров. Ночью к любому движению — самое пристальное внимание. Здесь до сих пор периодически ловят по несколько нелегальных мигранта. Обходится это венгерским налогоплательщикам в миллионы евро. Прозападные неправительственные организации продолжают настаивать: двери мигрантам нужно открывать.

В пиковые дни через границу нелегально проходили по 10 тысяч человек. Впрочем, нелегалов долгое время даже построенный забор не сдерживал. Несмотря на то что народ Венгрии на референдуме сказал "нет" квотам для беженцев, неправительственные организации продолжали помогать им пересекать границу.

"Мы находили очень много доказательств — документов в сумках мигрантов, в их карманах. Эти документы были подготовлены организациями Сороса — с предложениям, как нелегальные мигранты могут врать об их идентичности венгерской полиции, чтобы получит статус беженца в Европейском Союзе. Например, если они скажут венгерской полиции, что они несовершеннолетие, они будут отпущены", — рассказал Ласло Тороцкаи, мэр пограничного венгерского города Ашоттхалом.

"Не надо придумывать новые правила демократии. Действуйте по тем, что существуют. Недемократичное влияние на правительства, особенно со стороны так называемых неправительственных организаций, не имеет ничего общего с настоящей демократией", — уверен официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Скоро в парламенте Венгрии начнут обсуждать новый закон. По нему организации, которые получают из-за рубежа больше 20 тысяч евро или 5-10% своего дохода, обязаны будут открыто сообщать об этом. Закрывать при этом организации не планируют, кто бы их ни финансировал. В центре Будапешта, например, уже почти 30 лет работает Центрально-европейский университет, основанный Джорджем Соросом.

Пропускная система, повсюду камеры наблюдения, сюда не должны пускать посторонних. По факту это — кузница кадров для неправительственных организаций. Есть, например объявление, что пройдет мероприятие, где будут обсуждать карьеру в неправительственных организациях.

"Мы действительно участвуем в мероприятиях, протестах против нарушения человеческих прав. Это делается индивидуально", — рассказывают студенты.

"Очень важно, чтобы имя мецената было известно. В этом регионе поддержка Джорджа Сороса была очень сильной. Цель заключается в том, чтобы ослаблять правительства, которые ему не нравятся", — сказал Гергей Гуляш, вице-президент партии "Фидес".

Если закон о неправительственных организациях примут, в ближайшие месяцы правоохранители Венгрии также начнут выяснять, какие из них работали на иностранные спецслужбы.