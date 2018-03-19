Экс-супруга Олега Табакова разорвала связи с дочерью



Людмила Крылова поведала, какие у нее отношения с семьей. Вчера появилась информация, что первая жена Олега Табакова якобы пропустила прощание и похороны. По ее словам, она давно с ним не общалась.

12 марта не стало режиссера и актера Олега Табакова. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. В четверг в театре МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с известным деятелем искусства. Как отметили журналисты, среди друзей и близких, которые пришли проводить Олега Павловича в последний путь, не было его жены. Однако позже сотрудники Первого канала заявили, что она все-таки присутствовала среди гостей.

Известно, что актриса театра «Современник» перестала общаться с бывшим мужем, когда он ушел из семьи. В последние годы они не виделись и не разговаривали.

«Ничего вам говорить не хочу, но с Табаковым я давным-давно перестала общаться. Думала, новая семья его вы́ходит», - так прокомментировала известие о его смерти Крылова.

Напомним, что Людмила очень хотела познакомиться с Олегом Табаковым. В конце 50-х во время работы над фильмом «Дом у дороги», женщине удалось встретиться с известным режиссером. Их отношения развивались стремительно.

Через четыре дня после знакомства она переехала в съемную комнатку Табакова в центре столицы. В 1960 году у пары родился сын Антон. А в 1968 году Людмила подарила мужу дочь. Они прожили в браке много лет, пока Олег Павлович не увлекся Мариной Зудиной, которая училась у него на курсе. В 1994 году Табаков ушел из семьи.

Антон смог простить отца через несколько лет, однако Саша замкнулась в себе и прекратила общаться с Олегом Павловичем. Знакомые видели, как тяжело ей дался развод родителей. Сам Табаков признался в одном автобиографическом фильме, что так и не наладил отношения со старшей дочерью.

Как отметила Крылова, сейчас она даже не знает, чем занята ее наследница.

«Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю где она в настоящий момент. Давно с ней не связывалась. У нее своя жизнь, у меня — своя. Также, как и у внучки Полины. Сама я чувствую себя нормально, по своему возрасту», - рассказала Людмила Ивановна.

Крылова намекнула, что в последнее время испытывает финансовые трудности. Неизвестно, помогают ли ей дети.

«В театре платят мало. Те, кто снимаются, много играют, получают еще нормально. А у меня редко получается хотя бы 50 тысяч рублей получить», - рассказала актриса порталу elentur.com.ua.



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