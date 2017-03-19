Глава Хакасии поздравил работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ

19.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы выполняете очень серьезную работу, от которой зависит комфорт и качество жизни жителей Республики Хакасия. Вы обеспечиваете жизнедеятельность предприятий и социальных объектов республики. От вашего профессионализма и ответственности зависит благополучие каждого дома и каждой семьи, слаженность и стабильность всей отрасли в целом.

В этот праздничный день, дорогие друзья, выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за нелегкий труд на благо жителей Хакасии. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма. Мира, добра и счастья вам и вашим близким!

 

Глава Республики Хакасия                                                                                                                  Виктор Зимин

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