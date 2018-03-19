Кабаева рассказала, за кого проголосовала на выборах президента

Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева не стала исключением из большинства граждан нашей страны: накануне, 18 марта, она отправилась на избирательный участок, где сделала свой выбор. Более того, девушка объяснила, за кого проголосовала на выборах президента.

Олимпийская чемпионка поведала россиянам о том, что она сделала свой выбор за того человека, за которого проголосовало большинство. Не трудно догадаться, что речь идет о президенте Владимире Путине.

В свое время Алина Кабаева была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия". По ее словам, "мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я голосовала". Звезда художественной гимнастики сделала акцент на том, что вся ее жизнь связана со спортом. Она напомнила про конец 1990-х - начало 2000-х годов с "ужасными условиями".

Кабаева вспомнила о тех невероятных сложностях, с которыми она сталкивалась в плане карьеры. Сегодня же ситуация в нашей стране поменялась кардинальным образом. В качестве примера спортсменка указала на то, что отныне в России проводятся Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Более того, по ее мнению, в РФ созданы максимально благоприятные условия для спортсменов.

В заключение гимнастка дала понять, что абсолютно уверена в победе Владимира Путина.

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