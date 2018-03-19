Кабаева рассказала, за кого проголосовала на выборах президента

19.03.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева не стала исключением из большинства граждан нашей страны: накануне, 18 марта, она отправилась на избирательный участок, где сделала свой выбор. Более того, девушка объяснила, за кого проголосовала на выборах президента.

Кабаева рассказала, за кого проголосовала на выборах президента

Олимпийская чемпионка поведала россиянам о том, что она сделала свой выбор за того человека, за которого проголосовало большинство. Не трудно догадаться, что речь идет о президенте Владимире Путине.

В свое время Алина Кабаева была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия". По ее словам, "мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я голосовала". Звезда художественной гимнастики сделала акцент на том, что вся ее жизнь связана со спортом. Она напомнила про конец 1990-х - начало 2000-х годов с "ужасными условиями".

Кабаева вспомнила о тех невероятных сложностях, с которыми она сталкивалась в плане карьеры. Сегодня же ситуация в нашей стране поменялась кардинальным образом. В качестве примера спортсменка указала на то, что отныне в России проводятся Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Более того, по ее мнению, в РФ созданы максимально благоприятные условия для спортсменов.

В заключение гимнастка дала понять, что абсолютно уверена в победе Владимира Путина.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Кабаева рассказала, за кого проголосовала на выборах президента"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,184