Как получить 220 вольт в случае войны или природных катаклизмов. Крымский опыт

Зачем это нужно, спросите вы? Поинтересуйтесь у жителей Крыма, когда нескольким млн. человек несколько месяц пришлось выживать в условиях энергетической блокады. И такое может случиться с каждым. Война, ураганы, стихийные бедствие и другие катаклизмы.

Так как же получить 220В? В настоящее время - очень просто. Главное - подготовиться сейчас, заранее, а не потом разводить руками.

Итак, самый простой способ получения 220В - это преобразовать его из 12В или 24В аккумуляторов. Такие аккумуляторы используются во всей авто-технике, от гражданской до военной. Но, как заряжать сам аккумулятор, спросите вы? Вот, какие есть способы.

1. Способ из Крыма номер 1. Электричество могут отключить не на совсем, а давать его на несколько часов в день. Тогда всё просто, нужно приобрести автомобильное зарядное устройство, и, пока есть свет - заряжать аккумулятор.

2. Способ из Крыма номер 2. Это реальный случай, поэтому берите его на вооружение. У человека был преобразователь напряжения 12В в 220В, но не было автомобильного аккумулятора. У соседа был автомобиль, но было тяжело с деньгами на бензин. В итоге, сделали собрание всего подъезда и решили помочь друг другу. Люди скинулись на бензин, сосед завёл автомобиль, зарядил аккумулятор, а первый человек подключил к нему преобразователь, и уже от него весь подъезд зарядил сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты. Сила народа - в единстве и смекалке!

3. Если же наступил глобальный карачун, что нет ни автомобиля, ни бензина, а свет выключили навсегда, то заряжать автомобильный аккумулятор остается только солнечными батареями.

Теперь поговорим о преобразователях.

Суть их работы проста. Внутри стоит мощный генератор, который из 12 или 24В постоянного тока вырабатывает переменный 220В. Различаются преобразователи мощностью, и, как следствие ценой. Ознакомим с некоторыми моделями.

1. 200Вт

Это самый простой преобразователь с максимальной мощностью 200Вт. От него можно зарядить телефоны, ноутбуки, планшеты, а так же подключить несколько светодиодных ламп и небольшой телевизор.

2. 1200Вт

Это преобразователь уже посерьезнее. Помимо вышеназванных приборов можно подключить портативный холодильник, обычный телевизор, маломощный электроинструмент, а так же заряжать аккумуляторы радиостанций и трансиверов.

3. 2000Вт

К этому преобразователю уже можно подключить обычный холодильник (но для этого форма сигнала на выходе должна быть - чистая синусоида, а не аппроксимированная - ред.), большой телевизор или мощные инструменты (болгарки, дрели, перфораторы), а так же осветить весь дом, при наличии светодиодных ламп.

4. 5000Вт

Это преобразователь "конечного" уровня, то есть к нему уже можно подключать почти все бытовые приборы: чайники, небольшие микроволновки, не очень мощные стиральные машины и т.д. Так же, такой преобразователь можно купить на весь дом, подъезд или улицу села, чтобы в случае войны и ЧС все могли от него заряжать свои телефоны и другие устройства.

5. 2000Вт 24В

Все предыдущие преобразователи работают от 12В, а этот от 24В. Такие аккумуляторы используются в Урал-ах, Камаз-ах, фурах-дальнобойщиков, а так же в танках, бтр-ах, бмп и прочей военной технике. Поэтому, если вам удалось захватить вражеский танк или найти брошенную фуру, то такой преобразователь будет в пору.

Заключение

С очень большой долей вероятности вам эти преобразователи никогда в жизни не понадобятся. Однако, пусть лучше будут, чем их не будет в критический момент. К тому же, им можно придумать массу применений и в мирное время. Например, сели вы в машину и куда-то поехали. Едите такие, едите, а тут хоп - забор металлический. А у вас в багажнике преобразователь на 2000Вт и болгарка)). Дальше, сами сообразите.]]>