Клан Романовых упорно лезет на Русь, то вместе с фашистами, то – с либералами. В построенном гастарбайтерами за баснословные деньги, помпезно открытом и уже разваливающимся (каждый может приехать и убедиться) музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" ровно напротив гардероба торчит вот эта "икона".

Изображен на ней великий князь Владимир Кириллович — персонаж, считавший себя наследником прерванной картавыми баламутами монархической династии.

Именно его отпрыски со своим шапито колесят сегодня по России и требуют от нас покаяния.

Проблема лишь в том, что покойный Владимир Кириллович является еще и автором следующего воззвания, сочиненного им 26 июня 1941 года:

."В этот смертельный час, когда Германия и почти все народы Европы объявили крестовый поход против Коммунизма и Большевизма, поработившего народы России на двадцать четыре года, я обращаюсь к преданным и верным сынам Отечества с призывом: "Сделайте все, что можете, всё, что в ваших силах, чтобы обрушить большевистский режим и освободить нашу Родину от ужасного ярма коммунизма".

.У вас остаются какие-то вопросы?

По-моему, это объясняет абсолютно всё. Всё, что происходит в нашей стране с 1991 года. От Маннергейма до Елкин-центра.

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Небольшое досье на Кирюшку

“Владимир Кириллович Романов, отец Марии Владимировны, открыто поддерживал нацистов, был близок к Адольфу Гитлеру и во время войны находился в его штабе, готовя себя к марионеточному правлению после покорения СССР. Он публично призвал русскую эмиграцию и дворян в изгнании присоединиться к армии Третьего рейха и выступить против советских войск во имя последующего восстановления монархии. Он же публично поддерживал призыв финского генерала Маннергейма воевать на стороне нацистской Германии”

Фашисткий период в биографии Владимира Кирилловича Романова очень мало исследован, а сами Романовы предпочитают не распространяться на эту тему.

Существуют мемуары белоэмигрантов – современников царя Володьки. Современники в своих воспоминаниях подчеркивали, что в период войны Владимир Кириллович был жутко деловым, находился в постоянных разъездах и носил немецкую военную форму (так, белоэмигрант барон Фальц-Фейн утверждал, что до весны 1945 года Владимир Кириллович практически не снимал германской военной формы. Согласно воспоминаниям барона, царь Володька имел звание обер-лейтенанта вермахта).

Барон Фальц-Фейн утверждал также, что Гитлер специальным распоряжением выделил царю Володьке личную охрану.

То, что царь Володька имел какой-то немецкий чин практически общепризнанный факт. Спорят лишь о том, что это был за чин.

Согласно распространенной версии, Владимир Кириллович имел чин обергруппенфюрера СС.

Обосновывая такое предположение, ссылаются на то, что Владимир Кириллович непосредственно командовал Корпусом Императорской Армии и Флота, а КИАФ был интегрирован как раз в основном в эсэсовские части.

Таким образом, Кириллычу подчинялись монархисты из французской дивизии СС “Шарлемань”, бельгийской дивизии СС “Валлония”, из датского корпуса СС и т.д. (монархисты-эсэсовцы давали присягу Владимиру Кирилловичу и Гитлеру. Это подробно описано в многочисленных белогвардейских мемуарах).

Мое лично мнение – сомнительно, что царь Володька имел эсэсовский чин; и уж он, думаю, никак не имел чин обергруппенфюрера.

Скорее всего, ближе к истине какой-либо офицерский чин, соответствующий работе в штабе “экспертом по русским делам”.

Когда говорится о немецком штабе, всегда подразумевается штаб ОКХ (Генеральный Штаб при главнокомандующем Сухопутных войск).

В период завоевания немцами Франции главнокомандующим Сухопутных войск был фон Браухич (после Французской кампании произведён в генерал-фельдмаршалы). Начальником штаба был генерал-полковник Гальдер.

Именно Генштаб разрабатывал различные варианты планов нападения на Советский Союз, определял необходимые для этого силы, средства и т.д. Конкретно план “Барбаросса” разрабатывался фон Браухичем и Гальдером.

После утверждения плана “Барбаросса” Гитлером развернулась большая работа по формированию новых войск, предназначенных для войны с СССР.

Скорее всего, именно в этот участок работы и был встроен Владимир Кириллович. Его задача была, по всей видимости, организовать процесс подключения белогвардейцев к войне против СССР.

Вообще когда читаешь белоэмигрантскую прессу того периода, не остается никакого сомнения в том, что царь Володька был в курсе плана “Барбаросса”.

В начале июня 1941 года из Владимира Кирилловича прямо перло желание намекнуть, что немцы начнут войну с СССР с минуты на минуту. Все его тексты в печати того периода сводились к одному – белогвардейцы, готовьтесь, буквально через несколько недель вы понадобитесь нашему фюреру.

Напомню, что за несколько недель до нападения немцев на СССР к фон Браухичу пришли РОВСовцы – с просьбой в случае войны с СССР включить их в немецкие вооруженные силы.

С фон Браухичем также обсуждался вопрос включения белогвардейцев в будущие оккупационные администрации.

Финал:

В соответствии с завещанием, его останки были доставлены в Санкт-Петербург. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга его отпевал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II как главу российского императорского дома. Владимир Кириллович похоронен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Не слишком ли давно и не слишком ли сильно в нашей боголюбимой стране воняет коричнивеньким?