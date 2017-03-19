Лондон активно ищет предателей в России

Хотим мы того или нет, но период президентства Владимира Путина надолго запомнится нашим «партнерам» на Западе. Они строят планы на будущее, планируют стратегии в альянсе с потенциальными политическими и экономическими лидерами России. Не может ведь Путин руководить страной вечно? Так Тереза Мэй и вспомнила про излюбленный принцип Британской империи – «Разделяй и властвуй».

Журнал The Prospect пишет, что британский премьер выбрала правильную стратегию относительно России: взаимодействовать, но соблюдать осторожность. Лондону должен налаживать контакты с российскими элитами и бизнесом, вербуя себе сторонников. Следует заручиться лояльностью тех политиков и экономистов, что, возможно, станут определять политику России и оказаться полезными для Британии.

Вполне предсказуемая реакция, на мой взгляд. Европейские политики и элиты в Вашингтоне очень любят кричать на весь мир об угрозах со стороны России и якобы ее желании возродить Советский Союз, но закрывают глаза на свое стремление сохранить колониальный стиль во внешней политике.

Британия, как любили говорить сами англичане, являлась самой большой в истории человечества империя, над которой «никогда не заходит солнце». Фактически несколько столетий она правила миром. «Разделяй и властвуй!» - это девиз британских завоевателей, огнем и мечом строевших свою империю на всех материках: в Европе и Америке, Азии и Африке. Что же намерена сделать Мэй? Ничего особенного: оставить колониализм в действии.

Предвыборная риторика Трампа относительно России и Путина насторожила британское руководство. Неосторожность его ставленников – Майкла Флинна, теперь уже экс-советник по вопросам нацбезопасности, и генпрокурора Джеффа Сешнса также оставила неприятный осадок.

Британские власти решили пересмотреть отношения между США и Великобританией в свете последних событий, занявшись поиском рычагов влияния на администрацию США. «Укрепление позиций тех представителей Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ, которые, как и Мэй, стремятся соблюдать осторожность», — вот еще одна цель на будущее для Лондона.

В целом, Лондон останется при своем мнении относительно сирийского и украинского вопросов, будет настаивать на сохранении единства позиций западных стран и продолжать отстаивать международное право, стараясь наладить контакт с Москвой, как бы трудно это не было.

Позиция довольно расплывчато сформулирована, что наводит на мысль даже не о двойном, а, как минимум, «тройном дне». Как можно сохранить единство стран Запада в нынешних обстоятельствах?

Во-первых, сдержать страны – участницы в рамках Евросоюза и НАТО, чтобы продолжать осуществлять контроль из единого центра. Протесты Лондона звучат каждый раз, когда в ЕС начинают заговаривать о создании европейской армии. Конкуренцию НАТО бритты не приемлют.

Во-вторых, важен и вопрос об отмене или введении новых антироссийских санкций, а также активное порицание Лондоном желания Москвы сохранить де-факто свои сферы влияния на постсоветском пространстве. При этом британцы действуют, руководствуясь еще одним принципом: Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»).

Ну, и, собственно, веское подтверждение лицемерия и просто живучести колониальной британской империи в наши дни: создание в 1931-м году «Британского Содружества». Суть та же, но маскировка удалась.

И, в третьих: в 2015 году Лондон внес Россию в список главных угроз нацбезопасности. Но подрывная деятельность против российского государства началась еще раньше, когда британские правозащитники начали кампанию по дискредитации российского руководства.

Так, в марте 2013 года, в Екатеринбурге кризисный центр «Екатерина» совместно с британскими коллегами провел конференцию, посвященную насилию в семье. Было заявлено, что в России уровень насилия в семье в 2,5 раза больше, чем в США, и в 5 раз больше, чем в Европе. Цифры были завышены в 70 раз, но дело того стоило? Россия жестока, агрессивна и является угрозой цивилизованному человечеству. Ее нужно остановить?

Россия и Королевство… Противостояние продолжается, несмотря на то, что вроде бы США потеснили британцев на международной арене. И вот о чем нам нужно всегда помнить: Великобритания наиболее последовательный и постоянный геополитический противник России за всю нашу историю.

Тех политиков и экономистов, что решатся сотрудничать с Лондоном во вред национальным интересам народов России, вполне законно можно будет назвать врагами российского государства. А таких уже хватает вокруг нас, просто они еще не все дорвались до власти, хоть Запад им в этом усиленно помогает.