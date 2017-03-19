Мариупольские металлурги ищут альтернативу по поставкам сырья после блокады Донбасса

19.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Мариупольские металлурги ищут альтернативу по поставкам сырья после блокады Донбасса

Промышленный комплекс Донбасса тесно связан между собой. К примеру, Авдеевский коксохимзавод до недавнего времени работал, в основном, на угле из Краснодона, а меткомбинат имени Ильича - на коксе, который поставляет АКХЗ.

Однако сегодняшняя ситуация повлияла на производственную связь, сведя ее к нулю. В результате полного прекращения транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями, мариупольские металлурги вынуждены искать альтернативу по поставкам сырья.

В частности, речь идет об импорте угля из-за океана - США, ЮАР, Австралия. По мнению генерального директора ММКИ Юрия Зинченко, стоимость такого сырья с учетом непростой логистики может вырасти в два раза. 

Таким образом, себестоимость продукции существенно вырастет, а это ощутимо ударит по конкурентоспособности мариупольских заводов на мировом рынке металла.

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