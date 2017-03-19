МВФ Украине: вместо кредита в 7 миллиардов ловите дырку от бублика

Международный валютный фонд буквально в последний момент отменил заседание по вопросу предоставления Украине транша в 1 млрд долларов. Причина –введенная Петром Порошенко в минувший четверг. Эксперты видят в этом крайне неприятный для Киева сигнал со стороны его «западных партнеров».

В воскресенье стало известно, что Международный валютный фонд перенес на неопределенный срок рассмотрение вопроса о финансовой помощи Украине.

Источник ТАСС , близкий к переговорам, подчеркивает, что решение отложить дискуссию в последний момент очень необычно, если не беспрецедентно, поскольку к заседанию, по сути, все было уже подготовлено. И такое решение могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда.

В свою очередь, источник «Интерфакса» сообщил, что главной причиной такого шага стало решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о прекращении товарооборота с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Другой источник уточнил, что прекращение транспортного сообщения с Донбассом потребует пересмотра макропоказателей, заложенных в программе оказания финансовой помощи Украине.

Перенос решения МВФ и его связь с блокадой Донбасса уже подтвердили в Киеве. В сообщении на сайте украинского ведомства говорится, что данный вопрос отложен «на короткий срок».

По итогам запланированного на понедельник заседания ожидалось, что Киеву предоставят очередной кредитный транш в размере 1 млрд долларов.

В разосланном в субботу уведомлении о переносе заседания указано, что «отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы».

О том, что на Западе были, мягко говоря, недовольны как действиями украинских радикалов, организовавших транспортную блокаду Донбасса, так и решением СНБО перенести ее на государственный уровень, было известно и ранее.

К примеру, накануне свое недовольство в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. Как сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства России, «Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса». А в среду транспортную блокаду осудил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер, подчеркнув, что действия киевских властей усиливают тенденцию к отделению региона.

Ранее на встрече глав МИД стран «нормандской четверки», проходившей на международной конференции по безопасности в Мюнхене, Лавров заявил следующее: «Мы привлекли внимание к неприемлемости той блокады Донбасса, которая сейчас организована радикалами, пресечение железнодорожного и автомобильного движения, угрозы вообще обрезать какие-либо связи с этим районом Украины... Мы предложили осудить такой подход и потребовать незамедлительного снятия этой блокады... Наши партнеры по нормандскому форматуи это соответствующее заявление вошло в итоговый комментарий германского и французского министров».

Однако официальный Киев, не сумев организовать противодействие радикалам из числа «ветеранов АТО», решил возглавить процесс блокады. Это произошло несмотря на то, что последствия этой блокады ударят по карману и без того беднеющих украинцев. Уже известно, что оптовая стоимость электроэнергии на Украине с 1 апреля увеличится на 1% вместо утвержденного ранее снижения на 5,8%. Глава Национальной комиссии по госрегулированию сферы энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк считает главной причиной этого именно блокаду Донбасса и, как следствие этого, необходимость импорта энергетических марок угля.

«Обиделся барин на холопа»

Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что руководство МВФ просто нашло удобный повод для того, чтобы не платить Украине. «Для МВФ уже нет необходимости поддерживать на плаву украинскую экономику. К тому же, 1 миллиард долларов никаким образом сейчас не сможет существенно повлиять на экономическую ситуацию на Украине», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

По мнению Дудчака, принципиально важен сам факт такого сигнала: отношение к происходящим на Украине процессам на Западе поменялось. «Раньше экономические рычаги использовались для того, чтобы заставить Украину делать какие-либо политические шаги в интересах США и Запада. Сейчас такой необходимости уже нет, все уже сделано. Украина и так стоит на рельсах, свернуть с которых очень сложно, поэтому оказывать демонстративную финансовую подпитку уже нет смысла», – пояснил он.

Ни один из внешних долгов, в том числе и долг России, в Киеве отдавать не собираются. Кроме того, фактически украинская экономика уже находится в состоянии дефолта. Однако формально этого не хотят признавать. Самое время вспомнить евроинтеграционные мечты Майдана и все тогдашние обещания. Другое дело, что в дальнейшем какие-то деньги Украине выделяться, думаю, будут, но в суммах, предназначенных не столько для поддержания экономики страны, сколько для сохранения правящей верхушки в Киеве», – добавил Дудчак.

В свою очередь, украинский экономист Александр Охрименко полагает, что с экономической точки зрения нет причин не давать Украине кредит, так как все спорные вопросы по пенсионной реформе и рынку земли стороны уже согласовали. Но, если исходить из неофициальных данных, Трамп обиделся на Порошенко за то, что тот не согласовал введение блокады Донбасса с послом США Мэри Йованович. «Другими словами, Порошенко позволил себе вольности и забыл, что он является марионеткой США и обязан все свои действия согласовывать с куратором из США. В результате теперь нет транша от МВФ», – заявил Охрименко газете ВЗГЛЯД.

Другое дело, что, по его мнению, этот кредит Украине не так уж и нужен. «Украине в этом году нужно погасить старых кредитов МВФ на сумму 1,3 млрд долларов и других кредитов на сумму 2 млрд долларов, итого нужно около 3,5 млрд долларов, а объем золотовалютных резервов Украины сейчас составляет порядка 15,4 млрд долларов. То есть валюты Киеву хватает», – рассказал экономист.

Однако действия МВФ – это, в любом случае, удар по имиджу украинской власти. «Они постоянно все реформы (повышение тарифов, рост цен, повышение налогов) объясняют тем, что это требования МВФ. А теперь получается, что вроде бы все сделано, а МВФ их «кинул». Обиделся барин на холопа, что тот сделал что-то, а у него не спросил», – резюмировал экономист.