Озвучены результаты выборов президента России

18 марта в России прошли президентские выборы. В ходе голосования россиянам предлагалось выбрать из восьми кандидатов того человека, который будет управлять страной на протяжении ближайших шести лет. В итоге граждане нашей страны сделали однозначный выбор.

Как и предрекали политологи, уверенную победу на выборах одержал действующий президент Владимир Путин. ЦИК накануне озвучил предварительные результаты, а на текущий момент можно рассуждать по этому поводу более предметно. Дело в том, что уже обработаны 97,90% протоколов, поэтому можно смело говорить о конечных итогах.

Согласно самым свежим выкладкам, президент РФ Владимир Путин набрал на выборах 76,63%. Следом за ним идет Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,85%. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский с 5,71%.

Что касается остальных кандидатов, то никто из них не сумел преодолеть планку в два процента. Так, на четвертом месте располагается Ксения Собчак (1,64%), затем идет Григорий Явлинский (1,02%), Борис Титов (0,75%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).

Как только стали известны результаты президентских выборов на публике появился Владимир Путин. Он высказал слова благодарности в адрес всех тех граждан, которые поддержали его кандидатуру, а также затронул вопрос о будущем страны: Нас ждет успех! Вместе возьмемся за масштабную работу во имя России!".

По мнению президента, очень важно сохранить единство государства. "Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, наших детей и, действуя так, мы обречены на успех!" - заявил на эмоциях Путин.

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