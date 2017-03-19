Париж: нападение в аэропорту Орли похоже на неудачный теракт

По факту случившегося возбуждены дела по ряду статей, связанных с террористической деятельностью

Мужчина, совершивший в субботу нападение на военный патруль в парижском аэропорту Орли, сопровождал свои действия заявлениями о готовности "умереть за Аллаха". Об этом сообщил журналистам прокурор Парижа Франсуа Моленс, добавив, что по факту случившегося возбуждены дела по ряду статей, связанных с террористической деятельностью.

Как он уточнил, нападавшим был 39-летний уроженец Парижа Зияд бен Белькасем, ранее девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности и отбывавший тюремные сроки за различные правонарушения, включая торговлю наркотиками и вооруженные кражи. В 2016 году он вновь оказался под следствием по обвинению в многочисленных кражах и до настоящего момента находился под судебным контролем.

Мужчина был вооружен револьвером калибра 9 мм. Кроме того, у него в рюкзаке была емкость с горючим. В сумке, которую он бросил на пол перед своей атакой, также были найдены пачка сигарет, зажигалка, €750 наличными и Коран.

"Держа оружие в правой руке, левой он захватил военнослужащую, использовав ее в качестве живого щита, и приставил к ее шее револьвер. Двое других военнослужащих нацелили на него винтовки и следовали за каждым его движением, он же угрожал им. Согласно первым показаниям военных, он заявил, я цитирую: "сложите оружие и руки на голову, я здесь, чтобы умереть за Аллаха, все равно здесь будут погибшие", - сообщил прокурор, добавив, что злоумышленник почти сразу был застрелен полицейскими.

По словам Моленса, отделение по делам терроризма прокуратуры Парижа открыло производство по статьям "покушение на убийство лица, наделенного государственной властью", "вооруженное ограбление" и "организация преступного сообщества". Все это - "с террористическим умыслом".

"Первая причина - это выбор цели (военных - прим. ТАСС), учитывая, что это точно соответствует рекомендациям, которые дают исламистские террористические организации, вторая же - это признаки радикализации, которые проявились у него во время отбывания одного из тюремных сроков, а также его заявления о желании "умереть за Аллаха". Думаю, что все это обосновывает обращение в антитеррористическую прокуратуру", - пояснил прокурор Парижа.

Предшествовавшие события

Восстанавливая ход событий, прокурор Моленс подтвердил, что до того, как оказаться в Орли, расположенном в 20 км к югу от Парижа, бен Белькасем оказался виновником другого инцидента со стрельбой - на этот раз в одном из северных пригородов Парижа.

Около 06:00 утра (08:00 мск) в субботу его остановили патрульные полицейские за превышение скорости, и во время проверки документов он открыл огонь из револьвера, ранив одного из стражей порядка в голову, после чего скрылся с места преступления. Жизни полицейского сейчас ничего не угрожает, добавил прокурор.

Моленс подтвердил также, что для дачи показаний задержаны трое ближайших родственников преступника. Отцу и брату он направил сообщения вскоре после инцидента с полицейскими, написав в панике, что "совершил глупость".

Кроме того, задержан и его кузен, который добровольно явился в полицию. Ближайшей задачей следствия, указал Моленс, будет прояснение мотивов действий нападавшего, описание его психологического портрета и уточнение его круга общения.