Подводный кошмар Запада: российские подлодки наводят ужас на весь флот НАТО

Ударная мощь Черноморского флота России в последние годы неоднократно возросла во многом благодаря именно введению в строй подводных лодок нового класса «Варшавянка». Не смотря на то, что их пока только шесть – это уже полноценная группировка, способная выполнять любые задачи как в акватории Черного моря, так и в Средиземноморье и в Атлантическом океане. Боевые возможности отечественных субмарин сводят на нет весь потенциал кораблей стран потенциального противника. И не вспомнить о них сегодня, когда в стране отмечается День моряков-подводников, просто невозможно.

Российскому подводному флоту – 111 лет. И это уже История с большой буквы, которая пропитана героизмом моряков, техническим совершенством самих лодок и славными традициями. Не побоимся аллегорий – сегодня подводный флот России является лучшим во всем мире и по своим боевым возможностям и потенциалу превосходит любые военно-морские силы, в том числе и вместе взятые. Это объективность, которая доказана временем и которую признают даже наши потенциальные противники.

А началось все 19 марта 1906 года, когда по указу российского императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки, а в состав Российского флота были включены 20 подводных лодок. Тогда же появился и новый праздник – «День моряка-подводника», который после 1917 года отмечать перестали, но возобновили в 1996 году и теперь он является государственным праздником России – в честь заслуг перед Отечеством моряков-подводников.

На фоне Северного и Тихоокеанского флотов, где основу составляют подводные атомоходы, Черноморский флот выглядит, конечно, гораздо скромнее. Во-первых, акватория гораздо меньше, во-вторых, сам международный статус этого моря запрещает вхождение в эти воды корабля любого класса с ядерной установкой и вооружением. Поэтому российский ВМФ, как и остальные причерноморские страны, представлен здесь дизельно-электрическими подводными лодками. Но зато какими! Всего за каких-то три года, начиная с 2014-го, состав ЧФ пополнился шестью новыми подводными лодками класса «Варшавянка». По две лодки в год – это очень высокий показатель, если учесть, что лодки этого класса поступали и на другие флота.

«Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» стали первыми новыми подлодками в составе ЧФ, вскоре к ним прибавились «Старый Оскол» и «Краснодар», а потом и «Великий Новгород». 24 ноября 2016 года был поднят Андреевский флаг, символизирующий принятие корабля в боевой состав ВМФ, над подлодкой «Колпино», построенной на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Характерная деталь – в названиях подлодок использованы города воинской славы России и городов-героев.

Слова из песни: «Когда усталая подлодка из глубины идет домой», – это точно не про модифицированный проект 636 «Варшавянка». Эта субмарина усталости не знает, а ее возможности и боевой потенциал, в том числе незаметность, дали ей название в НАТО «черная дыра в океане». Эту лодку действительно практически невозможно обнаружить, при этом она способна нанести удар за несколько тысяч километров ракетным комплексом «Калибр – ПЛ».

«Варшавянки» относятся к третьему поколению дизельно-электрических подводных лодок, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода – 20 морских узлов, глубина погружения – 240 метров (300 – максимальная). Экипаж лодки 52 человека.

У лодок модифицированного проекта 636.3 гораздо выше боевая эффективность, чем у предшественниц. (Кстати, изначально этот проект предполагался для поставок в страны Варшавского договора, откуда и название. Сейчас стоит на вооружении военно-морских сил Китая, Вьетнама и Алжира). На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов со скоростью перезарядки 15 секунд), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Они могут засечь цель на расстоянии, которое многократно превышает то, на котором их может обнаружить вероятный противник. Образно говоря, лодка, находящаяся в Черном море, способна держать под прицелом пролив Гибралтар, а из Средиземного моря легко достанет до Ла-Манша.

Первое боевое крещение «Варшавянки» состоялось в декабре 2015 года, когда в ходе военной операции России в Сирии лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» из восточной части Средиземного моря выполнила пуски ракет комплекса «Калибр-ПЛ» по объектам террористов «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) на территории сирийской провинции Ракка. Это был первый в истории современного подводного флота ВМФ РФ случай нанесения ракетного удара по реальному противнику. Причем, весьма успешному.

«Диспозиция сил на Черном море изменилась кардинальным образом во многом благодаря и появлению в составе нашего ВМФ подводных лодок нового поколения, – говорит политический и военно-морской деятель адмирал Владимир Комоедов, который командовал ЧФ в 1998-2002 годы. – Был момент, когда силы российского флота стали сильно уступать нашему основному конкуренту на Черном море – Турции. В 90-е годы мы им проигрывали по многим позициям, в том числе и по подводным лодкам, о чем я говорил неоднократно. Хозяйничали здесь и другие натовские корабли, в особенности американские. Сейчас ситуация изменилась кардинально – теперь уже мы, благодаря появлению новых эсминцев, фрегатов и, особенно, подводных лодок, можем контролировать ситуацию и диктовать свои условия в этом регионе. Обратите внимание на такой факт – заходящие в черноморский бассейн корабли США почему-то подозрительно быстро стараются его покинуть. Да, они визуально видят облеты наших самолетов и чувствуют средства радиоэлектронного воздействия, которые парализуют все их системы. Но при этом они еще и понимают, что находятся под прицелом российских подлодок, которые наблюдают за ними на перископной глубине и в любой момент могут нанести торпедный или ракетный удар. Это очень неприятное ощущение.

Сегодня наш черноморский флот обрел, образно говоря, второе дыхание, получил мощную техническую поддержку, новые корабли и подводные лодки. Это уже реальная сила, которая способна гарантировать безопасность страны на этих рубежах. Причем этот потенциал стал гораздо шире прежних возможностей, те же подлодки способны вести огонь на поражение не только в зоне перископной видимости, но и за край горизонта. Это реальная сила нашего современного флота».

Остается только добавить традиционное: «За тех, кто в море!»

Автор: Виктор Сокирко

Фото: Минобороны России