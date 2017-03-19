Поздравление министра строительства и ЖКХ Сергея Можарова с Днём работника жилищно-коммунального хозяйства

С Днём работника жилищно-коммунального хозяйства! Дорогие друзья, коллеги и партнёры!

Третье воскресенье марта объединяет людей сразу нескольких сфер, делающих нашу жизнь более комфортной. От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, от имени жителей нашего солнечного региона поздравляю всех тружеников отрасли с профессиональным праздником – Днём работников жилищно-коммунального хозяйства!

Нет другой области труда, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надёжности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей.

На плечах каждого из вас лежит огромный груз ответственности за обеспечение повседневных условий жизни полумиллионной республики. С этой задачей вы справляетесь достойно. Нынешняя зима стала не исключением. Нам практически удалось избежать форс-мажорных ситуаций.

Давно стали привычными коммунальные и другие блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого, разветвлённого коммунального хозяйства. Спасибо вам за помощь в решении стоящих перед комплексом ЖКХ проблем!

Я адресую слова благодарности всем коллективам, в которых трудятся честные, добросовестные люди, настоящие профессионалы. Эти качества становятся особенно важны сегодня, когда экономика переживает период реформирования, когда от каждого из нас зависит, каким будут коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание страны завтра.

Знаю, что в системе ЖКХ работают люди, способные действовать чётко и слаженно, проявлять мужество и выдержку в экстремальных ситуациях. Примите благодарность за ваш нелёгкий труд! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!

Министр Сергей Можаров

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