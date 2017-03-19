Сирия: правительственные войска отбили атаку англо-американских террористов на Дамаск

Правительственные войска Сирии отбили атаку террористов на восточной окраине Дамаска. Боевики запрещенной в РФ «Джебхат-ан-Нусры» попытались обойти армейские блокпосты через подземные тоннели, однако были вовремя замечены солдатами.

Часть террористов уничтожили на месте. Бандиты попытались подорвать две заминированные машины, но и этот замысел провалился. В эти минуты войска Башара Асада зачищают позиции террористов.

Ранее сообщалось, что российские саперы, переброшенные в сирийскую Пальмиру для помощи в разминировании города, обнаружили и обезвредили за первый день работы более 120 взрывных устройств.