США: сатанисты в школах организуют клубы для детей. Это нормально?!

В Соединённых Штатах организация «Правовой надзор» обнародовала документы, согласно которым Налоговое управление США в ускоренном порядке освободило от уплаты налогов школьный клуб, созданный религиозным объединением «Сатанинский храм». Согласно решению Верховного суда в США сатанисты имеют право вести просветительскую деятельность, в том числе в школах. Родители многих учеников категорически против — в стране ещё помнят громкое дело о педофилии, в котором были замешаны сторонники аналогичного культа.

Американская некоммерческая организация «Правовой надзор» опубликовала документы, согласно которым Налоговое управление США в 2014 году присвоило статус лица, освобождённого от уплаты налогов, школьному сатанинскому клубу в городе Такома, штат Вашингтон. Решение было принято всего за десять дней, в то время как различные христианские и консервативные группы могли дожидаться его годами.

Образовательная программа для детей, созданная организацией «Сатанинский храм», противопоставляется евангелистскому Клубу хороших новостей, который ведёт просветительскую работу в американских школах.

Возможность открыть свои школьные кружки у «Сатанинского храма» появилась в результате принятия решения Верховным судом США в 2001 году, которое допустило нахождение при школах евангелистских организаций. Тогда это вызвало широкий резонанс в обществе: прогрессивно настроенные американцы полагали, что таким образом будет нарушено разделение церкви и государства, прописанное в Конституции. «Сатанинский храм» является зарегистрированной организацией, а значит, по американским законам, обладает теми же правами доступа к школам, что и христиане-евангелисты.

Согласно документам организации при оформлении заявки «Сатанинский храм» убедил суперинтенданта школ округа Такома Карлу Санторо в том, что кружки будут вестись «заботливыми сатанистами».

Впервые организация «Сатанинский храм» привлекла к себе внимание в 2014 году после публичной акции в поддержку губернатора штата Флорида Рика Скотта, проведения ритуала чёрной мессы в Гарвардском университете и установления статуи Бафомета перед Капитолием в штате Оклахома, где заседают местные органы власти. Основателем организации является Люсьен Гривз (настоящее имя — Дуг Меснер), который сам учился в Гарварде.

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© @ Satanic Temple of Seattle

Шутка, зашедшая слишком далеко

Журналист и маркетолог Шейн Багби, консультант организации, в издании Vice объяснил, что акции первоначально носили исключительно сатирический характер и были направлены на высмеивание диалога между американским обществом, властями и различными религиозными течениями. По его словам, организацию финансировали студенты Гарварда Чевин Солинг и Дэвид Гинан, которые параллельно снимали о её деятельности документальный фильм.

Однако со временем, как заявил Багби, Меснер сжился с ролью Люсьена Гривза и начал воспринимать деятельность своей организации совершенно серьёзно. При этом, отмечает журналист, Меснер планировал извлечь из неё прибыль.

«Он сказал мне, что его главной целью в проекте «Сатанинский храм» была прибыль, получение «внушительного источника доходов», — отмечает Багби.

Освобождение организации от уплаты налогов полностью соответствует этой задаче. Сейчас на сайте «Сатанинского храма» действует интернет-магазин, в котором желающие могут приобрести различную атрибутику с пентаграммами и изображениями Бафомета. Группа также регулярно сообщает о получении крупных пожертвований.

Однако региональные лидеры «Сатанинского храма» отрицают какой-либо коммерческий или сатирический подтекст своей деятельности и продолжают обращать регионы в свою веру: местные отделения сатанистов подали заявки на создание кружков в начальных школах Атланты, Детройта, Вашингтона, Портленда, Такомы, Солт-Лейк-Сити, Таксоны и Лос-Анджелеса.

«Я думаю, многие считают, что мы являемся какой-то пародийной группой троллей. На самом деле мы серьёзная религия с общим нарративом, культурой, символами и этической системой — семью заповедями», — рассказала газете Los Angeles Times Лилит Старр, лидер отделения организации в Сиэтле.

Однако деятельность главы «Сатанинского храма» не ограничивается организацией просветительских кружков при школах. Он также создал онлайн-ресурс False Memory Syndrome Action Network («Инициативная группа по борьбе с синдромом ложных воспоминаний»), которая активно противостоит группам поддержки жертв педофилии (!!!). Такой интерес Гривза отнюдь не случаен: у американцев уже есть некоторый опыт общения с сатанистами, проявлявшими интерес к школам.

Подавленные воспоминания

В 1980-х годах США были охвачены так называемой сатанинской паникой — теорией заговора, которую активно распространяли телевизионные проповедники. Утверждалось, что в американские институты (в том числе в правительство, армию и полицию) внедрились сатанисты, использовавшие своё высокое положение, чтобы безнаказанно проводить акции ритуального насилия, в основном над несовершеннолетними.

В 1987 году ФБР расследовало сообщения о насилии в отношении около 40 детей, семьи которых проживали на военной базе Пресидио в Сан-Франциско. Одним из ключевых подозреваемых в этом деле стал подполковник Майкл Аквино, один из первопроходцев психологической войны и автор пособий по методам её ведения для ЦРУ. Из-за подозрений в причастности к насилию над детьми в трёх случаях Аквино был уволен из армии в 1990 году.

Полковник Майкл Аквино, основатель «Храма Сета».

Аквино также являлся основателем религиозной группы «Храм Сета», которая в середине 70-х годов откололась от «Церкви Сатаны» Антона Шандора Лавея, которую они считали погрязшей в коррупции шарлатанской организацией. Он неоднократно появлялся в эфире американских ток-шоу, где утверждал, что стал объектом организованной травли именно из-за своих религиозных убеждений.

Никаких обвинений против Аквино выдвинуто не было за неимением доказательств, а сам он написал книгу, в которой утверждал, что расследование в Пресидио было инициировано армейским капелланом базы с целью получить $3 млн в качестве компенсации. Передачи, посвящённые этому скандалу, выходили на американских каналах каждый день, а возмущённые родители требовали изгнать из образовательных учреждений всех, кто был связан с сатанизмом.

Самовнушение

Впоследствии многие участники событий тех лет, которые продолжают утверждать, что подвергались ритуальному насилию со стороны сатанистов, организовали различные группы поддержки. Именно против этих групп и развернул свою деятельность Люсьен Гривз (Дуг Меснер), считающий, что все воспоминания о насилии являются выдумками.

Учитывая сомнительную деятельность «Сатанинского храма», родители многих школьников выступают против кружков этой организации для учеников начальных классов. Однако на данный момент прямой отказ в открытии кружков выпустило только Управление школ города Лос-Анджелеса.

Без политики?

Несмотря на то что организация «Сатанинский храм» не поддерживает те или иные политические движения, её сторонники намерены противостоять администрации Дональда Трампа (!).

В конце прошлого года один из самых активных членов отделения «Сатанинского храма» в Лос-Анджелесе Стив Хилл избирался в сенат штата Калифорния от северной части округа. Несмотря на активную поддержку других сатанистов, Хилл проиграл праймериз Демократической партии.

«Мы требуем соблюдения первой поправки Конституции, чтобы женщинам дали право решать, как распоряжаться своим телом, и равных прав для представителей ЛГБТ-меньшинств. Очевидно, что с приходом к власти Трампа и Пенса мы будем занимать более агрессивную позицию», — заявил глава регионального отделения организации в Лос-Анджелесе изданию LA Weekly.