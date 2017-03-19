Убийство Андрея Карлова: на счёт исполнителя поступили деньги сразу же после преступления

19.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Убийство Андрея Карлова: на счёт исполнителя поступили деньги сразу же после преступления

Спустя несколько часов после убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова на имя Мевлюта Мерта Алтынташа был открыт банковский счет, пишет газета HaberTurk.

Это обнаружилось после того, как была изучена финансовая активность Алтынташа. Счет появился в одном из турецких банков, которые предоставляют такую услугу по мобильному телефону. Также был установлен номер телефона, с которого открывали счет, передает ТАСС.

Выяснилось, что данные Алтынташа в банке назвал сын жителя города Измир с инициалами С.А., который занимается выпасом скота. Он заявил, что банку сообщил данные Алтынташа после того, как фото его документа появилось в интернете. Следствие считает, что турок открыл счет с целью мошенничества, однако операции по счету продолжают проверять на предмет возможных связей с исполнителем нападения на посла.

Сведения по делу были сразу же переданы российским следователям.

На прошлой неделе СМИ также сообщили, что в Анкаре арестована гражданка России, которая, предположительно, была связана с Алтынташем, застрелившим 19 декабря на открытии выставки в Анкаре посла России Андрея Карлова.

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