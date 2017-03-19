Украинские националисты готовят крестовый поход против Порошенко

Готовясь принять гостей на "Евровидение", три партии украинских националистов — а это "Правый сектор", "Свобода" и "Национальный корпус" , созданный на базе батальона "Азов"(все организации запрещены в РФ), — подписали манифест об объединении усилий и общей платформе. Среди пунктов документа — признание украинского языка как единственного государственного, разрыв дипотношений с Россией, милитаризация Украины и национализация стратегических промышленных объектов страны.

Радикалы ведут себя все более нагло и таким образом оттяпывают себе все больше власти. Это означает, что Украина идет к смене режима на еще более националистически строгий, а по отношению к Донбассу и России — более враждебный. Попросту говоря, к власти в Киеве все ближе придвигается партия войны. Она уже столь сильна, что диктует свои условия президенту Порошенко.

Три года назад в ходе госпереворота Порошенко использовал националистов-парамилитантов как решающую силу для захвата власти. Теперь эти же они управляют уже самим Порошенко, у которого сил им противостоять нет. Типичная ситуация, когда хвост виляет собакой.

Для фактически утратившего реальную власть Порошенко сейчас важно успевать встраиваться, подхватывать инициативы радикалов, даже если их действия откровенно вредят стране. Коли будет сильно запаздывать и тем самым раздражать националистов, то те его просто-напросто прикончат. Как минимум, политически.

На прошедшей неделе с точки зрения националистов Порошенко вел себя хорошо. Торопился успеть. Поддержал торговую блокаду Донбасса и согласился с санкциями против дочерних украинских банков с долей российского капитала. И то, и другое окончательно добьет экономику Украины. Но хоть на какое-то время — месяцы или даже недели — продлит уже хоть и бесславное, но все же президентство Порошенко, хотя бы до ближайшего транша МВФ и конкурса "Евровидение", а там хоть потоп. Какова сейчас ситуация в Киеве?

Автор: Ольга Соловьева

Автоматная очередь в воздух как символ бессилья украинских полицейских перед надвигающейся ордой радикалов. Блокпост близ Константиновки. Участники блокады Донбасса ехали через него, чтобы попасть на линию разграничения для контроля движения грузовых поездов. Полицейские пустить отказались. В ответ радикалы сначала распылили баллончик с газом, а затем и вовсе сдвинули с дороги бетонные блоки и полицейскую машину.

Такой тон поведения задал один из предводителей блокады, по совместительству народный депутат Владимир Парасюк. Вместе с ним автомобильная колонна радикалов направлялась через Славянск к редуту. Парасюк сначала размахивал депутатским удостоверением, требовал пустить без досмотра не только его, но и всех остальных, а затем набросился на силовиков с кулаками. Дебошира задержали, но на следующий день отпустили.

Просить защиты полицейские решили сразу в Верховной Раде.

"Вышел народный депутат, с матом, оскорблениями в сторону полицейских — "мрази, чмошники, сепаратисты" — стал самостоятельно прорываться через кордон", — сказал Юрий Голубан, командир роты специального назначения ГУ Национальной полиции в Донецкой области Украины.

Полицейские остановить радикалов не в силах. Контроль над ситуацией потерян. Очевидно это и президенту Порошенко, сначала выступавшему против блокады.

Однако на заседания СНБО глава Украины решил следовать принципу "возглавлю то, что не могу контролировать" и поддержал блокаду Донбасса на государственном уровне. Запретил перевозить грузы через границу с самопровозглашенными республиками. При этом самоуправство радикалов назвал "махновщиной" и попросил подсчитать убытки от их действий.

"То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция", — заявил Порошенко.

Минфин должен был опубликовать данные еще 16 марта, но результатов до сих пор нет. В начале марта ориентировочные цифры называл премьер-министр Гройсман.

"Разговор идет о том, что 75 тысяч людей могут остаться без работы, мы потеряем 3,5 миллиарда долларов. Это негативно повлияет на курс доллара, все будут нести от этого убытки, и за это будут платить рядовые украинские граждане", — подчеркнул Гройсман.

На блокпостах теперь дежурят не только шайки радикалов, но и бойцы Нацгвардии. Первые победы — арестовали триста килограммов колбасы. Один из местных жителей вез ее багажнике и салоне личного автомобиля продавать в местный магазин.

Из-за блокады населенные пункты близ линии разграничения остались еще и без донецкого угля. То что, поставляет Киев, никуда не годится.

Из-за нехватки угля в половину мощности работают и заводы. Сотрудникам сокращают рабочий день, соответственно, и зарплату, или вовсе отправляют в незапланированные отпуска.

Славянская ТЭС остановилась в середине февраля — закончился антрацит, который завозили из Донбасса. Пока город без тепла, народное недовольство изо дня в день только растет.

"Сегодня задача власти не допустить третьего Майдана — это ключевая задача. Ради этого власть готова абсолютно на все", — считает политолог Руслан Бортник.

По всей Украине прокатилась волна массовых протестов. Причина — задержание сорока участников блокады на редуте в Кривом Торце. Обнаружен целый арсенал: ручные гранаты, автоматы, бутылки с зажигательной смесью.

На столичном майдане Незалежности собрались около сотни людей. Сначала требовали отставки Порошенко под стенами его администрации. А после отправились к офису украинского олигарха Рената Ахметова.

Распаленная безнаказанностью националисты обрушили свою ненависть на филиалы российских банков. Громили, в частности, филиал "Альфа-Банка". Сквозь полицейский кордон пытались прорваться внутрь. Над головами силовиков летели бутылки и тротуарная плитка, под ногами взрывались петарды.

Накануне молодчики из Национального корпуса замуровали вход в головной офис "Сбербанка" в Киеве. Вход в центральный офис заблокирован почти неделю. Протестующие дежурят круглосуточно. Разбили лагерь, поставили палатки. Рядом мягкие кресла. На них по очереди спят ночью. Радикалы объявили: они здесь до последнего, до закрытия последнего российского банка на Украине.

В ситуации с банками Порошенко вновь сделал реверанс в сторону радикалов — поручил Нацбанку разработать санкции против финансовых учреждений, в которых есть доля российских государственных. В Нацбанке поначалу заявили: вопросов к российским банкам не имеют.

Получается, решение ввести санкции против банков с российским капиталов — исключительно политическое. Санкции — против "Сбербанка", ВТБ, "Банка Москвы", "Проминвестбанка" и "ВиЭс Банка". При этом в банках сосредоточено полтора миллиарда долларов — это деньги украинцев. Только в "Сбербанке" работают две с половиной тысячи граждан Незалежной.

Взаимный экономический интерес был главным рычагом сдерживания военного конфликта на юго-востоке Украины. После того как Киев его разрушил, никто не исключают эскалации военных действий.

Лидеры запрещенного в России "Правого сектора", организации "Свобода" и "Национального корпуса" подписали совместный манифест — с рядом требований: разрыв экономических связей с Россией, свободного ношения оружия, восстановления ядерного потенциала. Еще одно — импичмент президенту. А его требуют именно те группировки, которые и сотворили "революцию достоинства".

"Мы начинаем свой крестовый поход против этой власти, против этой системы — за новую, свою собственную великую Украину", — заявил Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус".

С националистами такого толка Порошенко вряд ли удастся договориться.