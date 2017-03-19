В КНДР прошло испытание мощного ракетного двигателя способного выводить спутники на орбиту

19.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Лидер КНДР назвал испытание ракетного двигателя

Северная Корея испытала новый ракетный двигатель. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал тестирование механизма "новым рождением" ракетной индустрии.

Как сообщает РИА Новости, испытаниями двигателя, которые проводились на Западном ракетном полигоне Сохэ (Тончхан-ни), руководил сам глава КНДР. По его словам, этот день, когда был "совершен большой скачок в области развития космической индустрии", будет называться "революцией 18 марта".

Ким Чен Ын уточнил, что двигатель поможет доставлять на орбиту спутники для освоения космического пространства. Однако мирный посыл едва ли успокоил соседей по региону.

В начале марта Пхеньян провел пуск четырех ракет, напоминает "Россия 24". Три из них достигли акватории Японии. После этого Токио, Вашингтон и Сеул объявили о начале трехсторонних учений по противоракетной обороне.

 

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