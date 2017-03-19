В Краснодарском крае испытали новые модернизированные САУ «Мста-С2»

В ходе учений в Южном военном округе использовали новые модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-С2» 2С19М2. Каждое из этих орудий способно накрыть цель одновременно несколькими снарядами.

Во время внезапной проверки «Мста-С2» продемонстрировали свои возможности на полигоне Молькино в Краснодарском крае. САУ обстреливали цели, удаленные на 10 километров. При этом для передачи координат использовался компактный комплекс разведки управления и связи «Стрелец». Благодаря ему поиск цели производится быстрее в пять раз, и артиллерия тратит на ее уничтожение меньше снарядов. Сейчас для этого достаточно уже четырех выстрелов.

О работе «Мста-С2» на учениях сняли видеосюжет журналисты телеканала ГТРК «Кубань». Правда, в местных новостях САУ фигурируют под обозначением «Артиллерийский комплекс «Дилемма».

Боевая масса «Мста-С2» 2С19М2 составляет 43,24 тонны. Калибр орудия — 152,4 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы в зависимости от типа боеприпаса — от 25 до 29 километров.