В Хакасии огонь полыхал на автодроме и в частном доме

19.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На тушение пожара в Новоенисейке Бейского района у огнеборцев ушло несколько часов.

Накануне около одиннадцати часов дня диспетчер получил сообщение о возгорании частного дома в Новоенисейке. Для тушения пожара привлекались 11 спасателей и 3 единицы техники. Справиться с огнём удалось спустя несколько часов. Согласно сводки, возгорание ликвидировано в 13:03.

Также 18 марта в 11:37 поступило сообщение о возгорании спецтехники на территории автодрома в Абакане. Чтобы справиться с пламенем понадобилось 2 спецмашины и 11 огнеборцев, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хакасии.

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