Вот же упертый Пентагон, Трамп им – одно, а они – за старое!

Тяжело, ох и тяжело придется американскому президенту работать с этими господами, что заседают в Пентагоне. Ни в какую, ну вот вообще ни в какую не поддаются «дрессировке» господа. Как о стену горох, ей Богу!

Помните, в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп обещал быстро разделаться с террористами ИГ, раз и навсегда. Так вот, в конце января новый американский президент поручил руководству Пентагона разработать план по борьбе с боевиками. В частности, Пентагон должен был привлечь новых союзников США, чтобы дело пошло быстрее и эффективнее, т.е. выявить «новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ», разработать политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками. 30 дней – столько было отведено Пентагону. Тридцать дней…

Итак, прошло более месяца… какие успехи? Что с союзниками?

Согласно предоставленным Дональду Трампу рекомендациям, Пентагон предлагает Америке бороться с запрещенной на территории РФ террористической группировкой «Исламское государство»* точно так же, как это делал, в свое время, Барак Обама. Вот дела! А как же тот факт, что Трамп ранее высмеивал администрацию Обамы за медлительность и умеренность? Ничего же, по сути, не изменится? Пентагон предлагает просто продолжать действовать по «накатанной»: продолжать наносить удары по боевикам, оказывать помощь местным силам при проведении операций в Мосуле и Ракке, принимать меры по стабилизации регионов, освобожденных от террористов и лишать их основных источников финансирования.

В общем, перечислены были все те моменты, которые ОФИЦИАЛЬНО были перечислены в плане уничтожения терроризма Обамы, которые, насколько мы все знаем, эффективностью не отличились. Какой была коалиция по борьбе с терроризмом особо никому не нужной и бесполезной за все время своего существования, такой она и осталась. И менять Пентагон ничего не собирается, все устраивает, все прекрасно и замечательно.

Вот только даже люди, скажем так, «недалекие» понимают, что этого мало. Да что уж говорить, это не политика противодействия терроризму, это политика содействия и поддержки зла. Террористы себя прекрасно чувствовали при Обаме. Чего ж добивается Пентагон?

Как верно отметил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис:

«Этот план по уничтожению "Исламского государства"* похож на поговорку "План Б заключается в том, что мы следуем плану А, но больше стараемся "».

Хотелось бы верить в то, что Трамп (если он, конечно, действительно хочет поставить жирную точку на терроризме как таковом и присоединиться к России в борьбе с боевиками) вернет документ на доработку, да «вставит», как следует этим пентагонским умникам по первое число, что заработают головы. Иначе, грош цена всем заявлениям, сделанным американским президентом по этому вопросу в свое время.