Ход строительства на одном из самых сложных участков трассы «Таврида»

Новосибирская компания «Сибавтобан» приступила к масштабным земляным работам на одном из самых сложных участков трассы «Таврида» — четырехполосной объездной дороги вокруг Симферополя Дубки — Левадки. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель генерального директора «Сибавтобана» Александр Дончук.

Здесь грунты как третьей категории, так и пятой. Для разработки грунтов пятой категории (мергель, известняк), чтобы не выполнять взрывные работы, привлечён 120-тонный карьерный комбайн.

Его производительность — 1000-1200 тонн в час. За смену — 12 тыс тонн он вырабатывает. В плане производства этой техники не было, но за ее счет мы ускоримся и более качественно выполним работы. У нас тут работал гидромолот, но это очень длительный процесс, требующий много дополнительной техники. Сейчас же работает одна единица, совмещающая в себе функции экскаватора, дробилки и погрузчика" - рассказал заместитель генерального директор компании «Сибавтобан» Александр Дончук. По его словам, уже с апреля работа будет проходить в круглосуточном режиме и ежедневная выработка самого комбайна увеличится до 20 тыс тонн в сутки, а вместе с экскаваторами — до 35 тыс тонн в смену.

Он добавил, что комбайн одновременно выполняет функции экскаватора, дробилки и погрузчика, а земляные работы являются наиболее трудоёмким и технически сложным этапом строительства автодороги. По информации пресс-службы «Сибавтобана», всего дорожникам необходимо снять около пяти миллионов кубометров грунта, большую часть — с холма высотой 32 метра, что идентично по высоте 10-этажному дому.

«Часть грунта идет в насыпь, а часть — на рекультивацию оврагов. Данные действия согласованы с министерством природных ресурсов и экологии Крыма. В дальнейшем планируется рекультивация», — пояснил Александр Дончук.

Уже сейчас часть необходимых работ полностью завершена — их производили на стадии подготовки к строительству и в самом начале активной фазы — в феврале. Завершена разбивка ГРО (геодезическая разбивочная основа — ред.), разминирование, снятие растительного грунта, сделана выемка 60 000 кубов земли. Ведутся работы по подготовке строительства путепровода, мостовики уже ведут подготовительные работы. Параллельно со строительством ведутся и другие работы. В частности — перенос коммуникаций и изъятие земельных участков.

Планируется перенос магистрального газопровода, водовода и ряда ЛЭП 110 Кв. Работы ведутся по плану. Большая работа проводится по изъятию земельных участков, до конца года планируеся эти работы завершить. Сейчас оформлено 33 участка и еще 78 в процессе оформления.

Кроме того, для обеспечения нужд строительства в зоне производства работ будет установлен уникальный мобильный асфальто-бетонный завод производительностью 250 тонн в час. В мае он будет смонтирован, а в июле начнется производство асфальто-бетона для укладки.

На строительных площадках постоянно ведется контроль качества. Специально для этого в зоне работ установлена лаборатория. У генерального подрядчика установлена лаборатория входного контроля качества, с помощью которой ведется оперативный контроль. Все необходимое оборудование проверено, и оно полностью соответствует всем требованиям. Грунты здесь неоднородные и их приходиться сортировать. Кроме того, контроль за работами проводится по графикам. Так, каждую неделю подрядчик будет предоставлять воздушную съемку строящейся им дороги. Каждую неделю квадрокоптер будет идти по одному и тому же маршруту, чтобы были видны физические изменения на объекте.

Согласно проектной документации, четырехполосная объездная дорога Дубки-Левадки будет протяженностью более девяти километров. Общий объем земляных работ составит 5,7 миллионов кубометров, а площадь дорожного полотна — 170 000 квадратных метров. При строительстве предусмотрены три путепровода и одна развязка и шесть водопропускных труб, общей длиной 343 метра. Для защиты полотна от переувлажнения поверхностными водами и размыва предусмотрена система поверхностного водоотвода с кюветами, канавами, лотками, быстротоками и водоприёмными колодцами.

Расчетная скорость движения по участку составит 120 километров в час, разрешенная — 90. При решении местных властей ее можно будет увеличить до 110 километров в час. Гарантийный срок службы восемь лет. На дороге будут установлены ограждения, освещение, водоочистные сооружения. Стоимость строительства объекта — 6,15 млрд рублей, завершение работ планируется на 31 августа 2018 года.