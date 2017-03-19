Забытые правила. Как водители превращаются в нарушителей, иногда сами того не подозревая

Даже если вы идеально выучили ПДД и сдали экзамен без ошибок с первого раза, некоторые пункты главного автомобильного закона со временем забываются. Нет, вы, конечно, не поедете на красный свет, пропустите помеху справа, включите поворотник (надеемся), сориентируетесь по знакам.

Но кое-что вылетает из головы по разным причинам. Например, правило редко используется или, что называется, «все так делают». В итоге водители превращаются в нарушителей, иногда сами того не подозревая. Итак, знаете ли вы, что…

Запрещено движение по левой полосе при свободных правых

Каждый, кто хоть раз ездил за рулем в Европе, знает, как местные жители беспрекословно соблюдают правила расположения на проезжей части. Никто не занимает левый ряд при свободном правом. И после обгона даже на несколько сот метров возвращаются в свою полосу. Как в правилах написано! На самом деле постоянно держаться у левого края нельзя и в России – пункт 9.4 в ПДД. Но за это легкое 500-рублевое нарушение, как правило, никто не штрафует, а потому, например, на МКАДе можно спокойно встретить вереницу автомобилей в скоростном ряду, хотя справа никого нет. То же самое на трассах. Скорее всего, ситуацию сможет исправить только жесткий штраф. Впрочем, надо подчеркнуть, что запрет на движение в левом ряду касается лишь дорог, обозначенных знаками "Автомагистраль" и "Дорога для автомобилей".

Разрешены остановка и стоянка на "встречке"

Многие водители почему-то ошибочно полагают, что на встречной полосе останавливаться нельзя. Можно! А ведь в экзаменационных билетах, которые вы в свое время щелкали как орешки, есть вопросы на эту тему. Хотя тут сразу несколько нюансов. В пункте 12.1 ПДД они расписаны: стоянка и остановка "разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением". Вот при всех перечисленных условиях можно запарковаться на "встречке". И, разумеется, если потоки не разделены сплошной линией разметки.

Запрещена стоянка на проезжей части главной дороги

С этим правилом, описанном в пункте 12.5 ПДД, связан один коварный вопрос по теоретической части на экзамене в ГИБДД. Дело в том, что правила запрещают стоянку вне населенных пунктов на проезжей части дороги, если она обозначена знаком "Главная дорога". Именно стоянку, остановиться можно. И на обочине тоже позволено припарковаться, главное – не задевать проезжую часть. А вот где даже обочина под запретом, так это на автомагистрали. Только в специально отведенных местах!

Разрешено движение без ближнего света

Массовое заблуждение связано с использованием света на автомобиле. Многие по привычке по-прежнему включают при езде только ближний свет. 19-я глава в ПДД ведь так гласит! Но еще с 2010 года в ней появилось дополнение, позволяющее ограничиться дневными ходовыми огнями в светлое время суток. И, тоже немаловажный момент, ближний свет можно заменить противотуманными фарами.

Маршрутки на остановках надо пропускать

Долгое время в России шли споры, есть ли на дорогах приоритет у маршрутных такси, которые тысячами курсируют между остановками во всех городах. Дело в том, что 18-я глава ПДД требует от водителей "уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки". И ни слова про маршрутки! Но в 2009 году постановление правительства о правилах перевозки пассажиров, по сути, утвердило маршрутные такси в статусе "автобуса малой вместимости". С тех пор в вопросе поставлена точка. У частных микроавтобусов, следующих по утвержденному маршруту, точно такие же привилегии, как у городского общественного транспорта.

Двор – тоже жилая зона

Заезжая во двор, водители чувствуют себя там хозяевами положения. Считают, раз нет знака "Жилая зона", значит, у пешеходов нет преимущества. Вот и неправда. В заключительном пункте 17-й главы ПДД подчеркивается, что требования в ней касаются и "дворовых территорий", не обозначенных знаками.

Разрешен переход дороги в неположенном месте

Пешеход может переходить дорогу только на перекрестках или по "зебре" – вы ведь так думаете? Не только.При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается пересечь проезжую часть под прямым углом на участках без разделительной полосы и ограждений в зоне хорошей видимости. И, конечно, нельзя создавать помех автомобилям.