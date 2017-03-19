Житель Армавира построил современную ферму на месте разрушенного хозяйства

В Краснодарском крае житель Армавира превратил заброшенную ферму в развивающееся предприятие и теперь продает продукцию не только по всему Краснодарскому краю, но и в соседние регионы и даже страны.

Несколько лет назад Арзуман Багратунян купил землю в Новокубанском районе, чтобы выращивать индейку. Вложил почти 12 млн рублей. Из них 5 млн — субсидия по программе «Развитие семейных животноводческих ферм». Вместе с фермером трудятся его жена и сыновья.

«Выполняю разные полевые работы на тракторе: требуется сеять, культивировать, пахать. Если на ферме, то в убойном цехе делаю, что нужно. Есть желание продолжить отцовское дело, заниматься животноводством и выращивать экологичную пищу», — рассказал сын фермера Ярослав Багратунян.

Уже работают два корпуса с индейкой, готово зернохранилище на 3 тыс. т корма. Недалеко от фермы у Арзумана Багратуняна больше 50 га пашни. К концу года хозяйство уже будет функционировать на полную мощность.

«Я планирую выйти до конца года на 100 т мяса. Это где-то 20 тыс. голов индейки. Может, займет не год, а полтора, потому что индюк растет не три дня, а минимум шесть месяцев. Чтобы он достиг 15 кг, надо восемь месяцев растить», — пояснил Арзуман Багратунян.

В планах фермера и расширение производства. Он собирается закупить 100 телят на откорм, а в следующем году — еще 100 коров для производства молока,