Жители Хакасии на машине провалились под лёд в Красноярском крае

19.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Троим черногорцам удалось спастись самостоятельно, а вот авто ушло под лёд.

Накануне днём очевидцы, находящиеся в районе горы Туран Краснотуранского района, сообщили спасателям о провалившемся под лёд автомобиле. В легковушки в момент происшествия находились двое мужчин и женщина. Все они смогли самостоятельно выбраться. Люди не пострадали.

На место выехали специалисты краевого учреждения «Спасатель». Они установили, что провал произошёл в 700 метрах от правого берега в районе горы Туран. Участники происшествия в этот момент находились на льду. Спасатели доставили людей на берег и передали работникам скорой медицинской помощи в районе посёлка  Лебяжье.

По предварительной информации мужчины и женщина, утопившие автомобиль, живут в Черногорске. На акваторию Красноярского водохранилища они выехали ещё со стороны Хакасии. Место въезда на лёд уточняется.

Сотрудники МЧС России просят людей быть предельно осторожными и не выезжать на лёд. Автолюбителям следует пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами.

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