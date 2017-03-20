Навальный: как школьников агитируют «свидетели орального», а мы эту молодежь упускаем

Молодежь, топливо революции. И это топливо заботливо собирают. Цитирую сайт Навального:



Кто бы мог предположить, что одна из самых воодушевляющих вещей, которые я услышу за последнее время, — это разговор брянских школьников со своей директрисой.

Всё прямо как в книжках про пионеров-героев и фашистов-полицаев.

Максим Лосев, школьник, живущий в брянской области, репостнул на своей странице ВК группу брянского митинга «Он вам не Димон» 26-го марта.



После чего к нему в школу пришла полиция и забрала его прямо с урока.

Максиму (я с ним разговаривал по телефону только что) предложили удалить группу и на митинг не ходить. Полицейские признали, что заставить не могут, но «настойчиво рекомендовали».

Но самое интересное случилось позже. В класс пришла директриса Кира Петровна Грибановская и начала отчитывать одноклассников Максима, которые, как оказалось, стоят на его позиции и (о ужас) хотели бы получить ответы на вопросы о коррупции.



Я прям свою советскую школу вспомнил. Наглая ложь, лицемерие, трусость и одновременно наглость в каждом слове.

И потрясающие школьники, которые называют белое белым, черное черным и задают простые вопросы.



Я прям свою советскую школу вспомнил. Наглая ложь, лицемерие, трусость и одновременно наглость в каждом слове.

И потрясающие школьники, которые называют белое белым, черное черным и задают простые вопросы.

— Ну, мы против «Единой России».

(смех в классе)

— А кто мы?

— Почему ты говоришь от множественного числа — мы?

— Кто против «Единой России», поднимите руку, пожалуйста.

— Я.

— Ну-ка, ну.

— А за что вы, хорошо?

— Мы против «Единой России».

— Ну против, а за что, почему?

— За справедливость.

— А что такое справедливость?

— То, чего у нас нет, — говорит одна из учениц.

— Справедливость, это когда власть заботится о людях, а не только о своих... — продолжает другой школьник.

— Какая власть?

— Которая заботится о людях, об обычных гражданах, а не о своих миллионах. Многие люди хотят жить в свободном государстве, в свободной стране.

— То есть вы считаете, что с приходом Путина и Медведева жизнь в стране ухудшилась?

— Да, — говорит школьник.

— Они просто засиделись, засиделись там, — добавляет второй.

— А ты жил в какую-то другую эпоху? Я, наверное, что-то пропустила. При ком тебе хорошо жилось?

— Мне? — спрашивает первый подросток.

(смех в классе)

Жалко, что они ей не ответили: так мы ни при ком другом и не жили, потому что вы, Кира Петровна, всю свою жизнь протоколы на выборах подделывали.

В общем, слушаешь и понимаешь: у России точно может быть нормальное будущее, раз дети такие есть.

Разговор имеет сейчас 700 тысяч просмотров во ВК. Несколько сот тысяч просмотров на ютюбе.

Хочу обозначить ряд моментов в связи с этим:



- Школьники не помнят 90-х, они сейчас - лучшее топливо для будущего протеста. Они не знают, что такое "плохо", не помнят жути, голода и холода девяностых, беспредела, геноцида окраин. Вот если бы им к текущей ситуации безвис и зарплату в пять тысяч евро, то самое то - помните, где звучало такое? Все осложняется тем, что сегодняшние школьники атомизированы, с ними никто не занимается идеологическими вопросами в пророссийском ключе, а вот в антироссийском, очень даже, взять хотя бы видеоблогеров-русофобов, который много, аудитория которых исчисляется сотнями тысяч и миллионами подписчиков.



- Школьники наглядно видят всю ложь и коррупцию, видят точно также как и мы. Они видят как процветают дети чиновников, и видят свои собственные перспективы - работы продавцом в макдаке. И как чиновники за ворованные миллиарды получают условные сроки они тоже видят. И что получили за свое воровство Сердюков и Васильева - они тоже видят. Это следует добавить к первому пункту.



- Предвижу, что услышу "ничего страшного, Навальный работает на Администрацию Президента". Вполне допускаю, вот только школьники среди которых насаждаюся протестные настроения - они не работают на АП. И когда Навальный им надоест, или помрет, они выберут другого лидера, который уже не будет работать на Администрацию президента, сохранив свой активный протестный потенциал, вот только с этого момента он станет неуправляемым.



Работа Навального в школах - это костер, который власть своими руками разводит под собственной ж*пой. Показуха с карманными нашистами и их многочисленными клонами, которые после проплаченных патриотических митингов надрачивают на гринкарту США, таки пришла к логическому завершению. За такие "косяки", ответственных лиц из управления внутренней политики АП можно спокойно сажать на длительные сроки - за саботаж