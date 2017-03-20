Белоруссия: оппозиция финансируемая с Запада раскачивает «майдан»

Из пресловутого Декрета №3, который в Беларуси получил название «декрет о тунеядстве», белорусская оппозиция продолжает выжимать всё возможное и невозможное, дабы собрать в Минске внушительную массовку 25 марта, в Дзень Волі (неофициальное празднование годовщины провозглашения в 1918 году независимой БНР – Белорусской народной республики).

БНР была химерическим псевдогосударственным образованием, появившимся в условиях революционного хаоса в России, но белорусские националисты считают коротенькую жизнь образованной под германским протекторатом «республики» отправной точкой борьбы за независимость Беларуси. И «независимость» понимается только в одном смысле – как разрыв связей с Россией. В этом националисты белорусские ничем не отличаются от националистов украинских, избравших вехой своей «независимости» короткую историю УНР. Однако на Украине в новейшее время уже добились состояния гражданской войны под видом «войны с Россией», тогда как белорусская оппозиция всё никак не может раскачать свой «майдан». Хотя готовится к нему усиленно: вплоть до участия белорусов в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне Украины. В надежде на помощь украинских «побратимов» – в том случае, если придётся решиться на силовое противостояние с властью.

Злосчастный «декрет о тунеядстве» стал для белорусских оппозиционеров настоящим подарком: одно дело выводить на улицы людей под политическими лозунгами и совсем другое – упаковывать политику в обёртку массового социального протеста. И оппозиция почувствовала свободу рук: у неё получилось организовать акции протеста по всей стране, только на март их намечено десять. География – Брест, Молодечно, Пинск, Бобруйск, Орша, Рогачёв, Гродно, Могилёв, Минск, Слоним.

«Для народа дармоед – бюрократ, чиновник, мент» – такой транспарант держит молодёжь в масках, белорусские «онижедети». Ситуация осложняется. Везде, в каждом городе можно встретить обращения к милиции «переходить на сторону народа», к Лукашенко – уходить. Польский телеканал «Белсат» ведёт прямые трансляции.

«Декрет №3 сплотил людей, довёл их до кипения», – говорит молодая домохозяйка в розовом, которую подтолкнуло выйти на улицу «чувство справедливости». Женщина безразлична к политике, в её руке флажок, копирующий официальный флаг Беларуси, а не бело-красно-белое знамя БНР, её личный протест вполне оправдан. Однако любой индивидуальный протест автоматически вписан в политическую канву белорусского «майдана», имеющего конечной целью смену режима в стране.

«Никакого майдана не будет! – убеждает один из протестующих журналистов. – Мы призываем Лукашенко подать в отставку, чтобы не повторился украинский сценарий». То есть украинский сценарий так или иначе витает в воздухе, овладевая умами оппозиционеров. «Если не подаст в отставку, будем думать», – загадочно говорит молодой парень из толпы протестующих, отсылая прессу к «лидерам»: по его словам, именно «лидеры» будут принимать решение о силовом варианте. «Если лидеры позовут, мы готовы», – утверждает он.

Были уже и стычки с милицией, и попытки отбить задержанных, и «избиение детей» (силовое задержание группы молодых анархистов, которых один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич назвал «идеалистами и романтиками»).

«Власти сами инициируют майдан в Беларуси», – заявляют авторы оппозиционных СМИ, а в украинской прессе звучат призывы к намайданившим себе новую власть украинцам укреплять связи с организаторами белорусских антиправительственных протестов.

Статкевич уже объявил план мероприятий на Дзень Волі 25 марта – шествие к центру Минска, «и уже на площади Независимости мы примем решение, как дальше мы будем действовать, чтобы мирно и спокойно добиться перемен в стране». Оппозиция рассчитывает собрать несколько десятков тысяч протестующих, шествием заблокировать автомобильное движение, а затем, выдавая меньшинство за большинство (как это было на Украине), воззвать к Западу и раздувать «майдан». Не исключены и провокации. 26 марта к протестам в столице должны подключиться те города Беларуси, где уже прошли «марши недармоедов». Если же с массовым выступлением не сложится, Статкевич предлагает выходить на улицы не один раз.

Польское телевидение «Белсат», вещающее в Беларуси, устами директора телеканала Агнешки Ромашевской-Гузы рассказывает полякам, что нынешние белорусские протесты – «совершенно новое явление», поскольку участвуют в них «абсолютно разные слои населения» под лозунгом «Баста!». На Запад умело транслируются не политические, а именно социальные аспекты протеста: белорусы возмущены налогом, который должны платить «дармоеды» в условиях и без того экономически тяжёлой жизни. Политическая сторона этих выступлений сознательно уводится в тень, чтобы оппозицию раньше времени не заподозрили в желании до конца отыграть в Беларуси украинский сценарий.

Декрет №3, ставший поводом для уличных маршей, Лукашенко отложил до конца года. В действие он не введён. На протесты власть реагирует арестами и штрафами, что позволяет оппозиционерам поднимать на свои знамёна тему репрессий. Всякому майдану необходимы «невинные жертвы» и те представители государства, в которых сначала полетит булыжник, затем – бутылка с зажигательной смесью, потом – пуля. Украинский майдан разжигал ненависть к «Беркуту», похоже, что и в Беларуси оппозиция решила идти проторенной дорожкой.

Чтобы раскалить ситуацию добела, недостаёт разве что откровенных провокаций, которые позволили бы оппозиции обвинить власть в актах насилия и обеспечить поддержку «мирных протестов» на Западе.

Соб. корр. ФСК