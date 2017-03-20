Бизнес-навигатор помогает москвичам открыть свое дело

В столице сегодня обсудили поддержку малого и среднего бизнеса. В технополисе "Москва" состоялась встреча Сергея Собянина с городскими предпринимателями. Многие из них совсем недавно открыли свое дело. И помог им в этом бизнес-навигатор.

Открыть свой бизнес теперь намного проще, чем кажется. Начинающим предпринимателям протянули руку помощи — открыли новый сервис бизнес-навигатор, доступ в который предоставляется совершенно бесплатно.

В технополисе "Москва" сегодня презентовали этот новый пока для столицы интернет-портал, где для удобства собрана вся необходимая информация. Очень доступно и просто предпринимателям объясняют, что необходимо для их бизнеса, как составить рабочий бизнес-план, какие нужны ресурсы, например, как подобрать помещение и есть ли риски. Также можно на карте посмотреть все существующие подобные компании (будущих конкурентов) и даже продумать пиар-кампанию.

На презентации сегодня собрались сотни людей, которые хотят начать свой бизнес с нуля. Один из предпринимателей уже открыл медицинскую лабораторию. Молодой бизнесмен рассказал, что благодаря этому сервису он сэкономил не только время, но и деньги, а дела сразу пошли в гору.

- Я зашел в Интернет, сэкономил время. У меня уже третья лаборатория теперь открывается.

Сегодня эту площадку посетил и мэр Москвы. Он подчеркнул, что бизнес-навигатор — это помощник не только для самих предпринимателей, но и для города. Благодаря малым компаниям, лидерам по налоговым отчислениям, в бюджет столицы за последние 2 года поступило на треть больше налогов. А в будущем с таким новым помощником смогут открыться десятки новых маленьких и даже больших компаний.