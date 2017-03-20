Британия выгодно продала военный секонд-хенд в Эстонию и Латвию

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Британия выгодно продала военный секонд-хенд в Эстонию и Латвию

В рамках усиления прибалтийского контингента НАТО у российских границ новую партию военной техники прислали в Эстонию. Как утверждают местные власти, для защиты от так называемой «российской агрессии».

На этот раз 130 боевых машин в Эстонию направила Британия. Танки Challenger 2 и БМП Warrior морем доставили в Германию они уже взяли курс на прибалтийскую республику.

Более 200 британских военнослужащих уже находятся в Эстонии, а к апрелю их число возрастет до 800 человек. Сегодня же, 20 марта, на авиабазу Эмари прибыли американские вертолеты Black Hawk. «Черные ястребы» примут участие в стартующих здесь учениях.

Британская военная техника прибывает и в соседнюю Латвию. Правда, не новая, а подержанная. Местные вооруженные силы получили первые 47 бронетранспортеров.

Сумма контракта около 250 миллионов евро. При этом эксплуатировать видавшие виды британские БТР можно будет лишь после капитального ремонта и модернизации. Полностью б/у-техникой латвийские войска оснастят к 2020 году.

 

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