Что будет, если в Сирии американская армия встретится с русскими

На север Сирии прибывают американские военные – сколько их, с чем они пришли? Опасно ли это для наших солдат?

Были и раньше

В Сирии американцы были и до этого. Официально там находилось порядка нескольких сот советников и спецназовцев из боевых групп SOCOM – Командования сил специальных операций. В основном они учили курдских бойцов тактике боевых действий, обучали пользованию поставляемым западным оружием и снаряжением. Ну и вели разведку и осуществляли советническую деятельность, руководя боевыми действиями большей частью по захвату почти не укреплённых деревень и использованию «осла с золотом» (подкупа), как основного штурмового средства. Дело в том, что ИГИЛ почти не воюет с курдами в отличие от сирийской армии или турок.

Американцы даже построили при помощи курдов пару вертолётных площадок и небольшой аэродром на контролируемой территории. Боевая авиация там не базируется, но вертолёты и конвертопланы «Оспри» прилетают. Тяжёлого вооружения у американских советников, технических специалистов и спецназовцев нет. Они катались на различных «шайтан-мобилях» с пулемётами и автоматическими гранатомётами, джипах и тому подобном, на вооружении имели лёгкое оружие, гранатомёты, ПТРК.

От имитации борьбы к реальной борьбе?

При Бараке Обаме американцы в Сирии были больше заняты имитацией бурной деятельности по борьбе с террористами. А также неким обозначением себя: мол, мы тут тоже пашем – я и лошадь. Это если не считать вооружения «зелёной» сирийской оппозиции. Но этим занималось ЦРУ, а не военные. При Трампе задачи изменились – «зелёных» сняли с довольствия, а «чёрных» Трамп очень хочет побыстрее закопать, причём с американским участием. Это ему необходимо, чтобы показать, что вот, мол, Обама и демократы столько лет жевали вату, а Трамп взял и победил. К тому же ВС РФ сделали всё для того, чтобы конец ИГИЛу (организация запрещена в РФ. – Прим. ред.) пришёл побыстрее.

Сейчас курдские отряды подошли к Ракке. Но Ракку игиловцы вряд ли сдадут просто так – практически гарантированно они устроят там кровавую баню в виде многомесячных боёв с тысячами трупов наступающих, десятками сожжённых танков. А курды, несмотря на дарёные западными странами «модные» снаряжение и оружие, в большинстве такие же бестолковые «аники-воины», как иракские и турецкие военные или сирийские ополченцы.

Поэтому США, как и при штурме Мосула, пришлось перебросить в Сирию своих армейцев. Точнее, порядка 400 человек из состава 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Они вооружены несколькими БТР «Страйкер» – в основном это командно-штабные машины и техника арткорректировшиков. Замечена и батарея буксируемых 155-мм гаубиц М198. Очевидно, они будут поддерживать штурмующих артогнём – куда более точным, чем могут изобразить местные курды.

Хитрые планы и действия

Также американцы пытаются поддержать своих союзников-курдов против формально тоже союзников – турок. При этом США явно не стремятся идти с турками на обострение – иначе их могут быстро выпроводить с авиабазы Инжирлик и не только оттуда. То есть они вроде бы и защищают курдов от турок, но их служба настолько опасна и трудна, что по данному вопросу особо не видна.

Тем временем курды быстро поняли, что от турок их никто, кроме русских и сирийцев,не спасёт. И, несмотря на заклинания некоторых явно проамериканских курдских деятелей из Манбиджа, что их защищает «международная коалиция», с русскими договорились быстро. В Манбидж и окружающие районы вошли сирийские части вместе с российскими подразделениями. Курды уже развесили сирийские и российские флаги, чего до этого не делали, а лишь качали права.

Этот пример отлично демонстрирует гибкость и хитрость российской сирийской политики. Например, науськиваемые прошлой американской администрацией на возможно большее обособление «Кантонов Рожавы», как курды называют свои районы, курдские лидеры не очень шли на переговоры с Дамаском о послевоенном устройстве. И вообще вели речь чуть ли не об отделении. Доходило до перестрелок с сирийскими войсками и ополченцами.

Разумеется, ВКС РФ могли быстро поставить их на место, но это испортило бы позицию России как арбитра в урегулировании ситуации. Вместо этого «покаявшемуся и осознавшему свою вину» Эрдогану дали начать операцию «Щит Евфрата» и покошмарить курдов. Но при этом защитив его войска от самих курдов. Что и говорить – сыграли тонко и красиво.

Что до штурма Ракки, то в том же Мосуле американцы пытались резко ускорить взятие города, участвуя в боях целыми подразделениями (перед выборами в США). Это привело к потере нескольких десятков своих военных. Но дело с городом сдвинулось только тогда, когда иракцы отказались от американских схем взятия города элитными частями и начали давить массой. Причём не считаясь с потерями. С Раккой может выйти так же. Американцы вряд ли будут наступать на город в первых рядах. Они идут туда больше для разведки, управления и огневой поддержки.

Виртуальная «встреча на Эльбе»

Россия в курсе пребывания американских военных в Сирии. Эти вопросы решались с американской стороной и ранее, а на днях так и вовсе состоялась встреча начальников Генштабов ВС РФ и Турции и их американского коллеги. Итогом стала своеобразная «встреча на Эльбе» под Манбиджем, только какая-то странная – её все отрицают, но она была.

Что касается опасений, что американцы потом не уйдут из Сирии, понастроят баз и разделят страну, то они лишены оснований. Американцы не пойдут на открытый конфликт с армией России в Сирии – у них там просто нет шансов. Да и торчать в пустынях веки вечные им не очень нужно. Хотя попытаются использовать этот фактор в попытке повлиять на результат войны. Но официально США подтвердили свою приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии.

И даже Башар Асад, которому не за что любить США, не так давно заявил, что приветствовал бы американские войска на территории своей страны в числе других борцов с терроризмом в том случае, если мотивы Вашингтона «будут искренними». Также он высказался за сближение США и РФ в аспекте борьбы с террористами. Достаточно показательное заявление.

А вот китайское правительственное издание GlobalTimes посчитало, что этим демаршем американцы собираются «произвести впечатление» на Москву, Тегеран и Дамаск и напугать их. Интересно, кто-то в Китае и правда верит, что Россию можно напугать одним батальоном?