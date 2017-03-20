Федеральные министерства саботируют поручения Владимира Путина по борьбе с ювенальными технологиями

Сможет ли президент остановить торговлю детьми в России? У родителей все больше и больше сомнений

Незаконное отобрание детей в последние годы стало носить массовый и системный характер, заявила председатель общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, состоявшихся 3 марта и посвященных обсуждению законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных с отобранием ребенка».

Бизнес на детях приобрел такие масштабы, что даже неоднократно высказанное президентом Владимиром Путиным негативное отношение к ювенальной юстиции и его распоряжения по предотвращению внедрения у нас этой опасной практики встречают глухое сопротивление, а иногда и откровенный саботаж со стороны министерских чиновников самого высокого ранга.

С помощью нескольких федеральных министерств и ведомств в России создан целый свод ювенальных норм, направленный откровенно против семей и «заточенный» на всемерное облегчение изъятия детей из семей. Система межведомственного взаимодействия для отобрания детей хорошо налажена, и организованное массовое беззаконие, творимое ею, имеет свои цели и выгоды.

С целью сохранить уже сложившийся беззаконный и антигуманный порядок система всеми способами профанирует поручение президента проанализировать практику отобраний детей и выявить характер и частоту превышения полномочий чиновников.

Опасаясь, что поручение президента не будет выполнено, РВС провело собственный анализ практики изъятия детей из семей, который выявил незаконные схемы отобрания детей, а также основных выгодоприобретателей поставленного на поток процесса создания социальных сирот.

Она также рассказала о том, каким образом создавалось это параллельное ювенальное законодательство и о его основных действующих лицах.

ИА REGNUM напоминает, что 3 января 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение проанализировать практику изъятия детей в России. Поручение было дано после того, как РВС было собрано и передано президенту более 200 тысяч подписей граждан против так называемого закона о шлепках и против ювенальной юстиции в России, а также после ежегодной Большой пресс-конференции, на которой выступила руководитель правозащитного центра «Иван-чай» Элина Жгутова, рассказавшая президенту, что его поручения относительно борьбы с ювенальными технологиями не выполняются. Президент, кажется, не на шутку озаботился ситуацией с «ювеналкой» в России и поручил трем независимым инстанциям: Министерству труда и социальной защиты РФ, Общественной палате РФ, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка — в двухмесячный срок дать ответ, что же происходит с изъятием детей из семьи.