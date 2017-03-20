Глава комитета конгресса США не нашёл доказательств связей Дональда Трампа с Кремлём

Член палаты представителей конгресса США и председатель комитета по разведке Девин Нунес сообщил об отсутствии доказательств, которые могли бы подтвердить связь штаба Дональда Трампа с Москвой во время избирательной кампании 2016 года.

«Основываясь на всех материалах, которые я видел, — доказательств сговора нет», — заявил Нунес в эфире воскресной телепередачи на канале Fox News.

Заявление Нунеса было сделано за день до слушаний в сенате, на которых директору ФБР Джеймсу Коми предстоит ответить на вопросы американских парламентариев, касающихся возможных связей Трампа с Москвой.

Впрочем, также Нунес опроверг заявления президента США о прослушке Trump Tower в Нью-Йорке.

«Было ли физическое прослушивание Trump Tower? Нет, его никогда не было», — сказал он.

Нунес подчеркнул, что комитет пришёл к выводу о незаконности обнародования информации о генерале Флинне, который должен был занять пост советника Трампа по безопасности.

«То, что случилось с генералом Флинном, вызывает серьёзное беспокойство. Он американский гражданин, он беседовал с российским послом. В этом городе беседы с дипломатами — достаточно обыденное явление. Я сам только на этой неделе успел пообщаться с дюжиной дипломатов. В этом заключается наша работа, это не должно подаваться как нечто предосудительное», — сказал Нунес.

Напомним, Майкл Флинн подал в отставку 14 февраля — после того, как стало известно, что он не предоставил вице-президенту Пенсу исчерпывающей информации о разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Контакт с послом состоялся ещё до инаугурации Трампа.

Сам Флинн, рассказывая о разговоре с Кисляком, подчёркивал, что «не пересёк ни одной границы». Отдельно он настаивал на том, что не обещал российской стороне скорое снятие санкций. Разговор, по словам экс-советника, касался высылки 35 российских дипломатов.

«Есть достаточно данных, опровергающих утверждения ЦРУ»

Бывшая сотрудница британской разведки MI5 Энни Машон в эфире RT напомнила, что всё, о чём заявляли ЦРУ и Демократическая партия, уже было опровергнуто во время самой избирательной кампании в 2016 году.

«Сайт WikiLeaks опубликовал информацию о том, что лица, взломавшие серверы Демократической партии и переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, не были государственными субъектами и не действовали от имени какой-либо страны, в том числе России. Также бывший посол Великобритании Крейг Мюррей заявил, что ему лично передал сведения недовольный активист, работавший в нацкомитете демократов. Так что на самом деле есть достаточно данных, опровергающих утверждения ЦРУ и Демократической партии. По их словам, проводилась целая кампания по оказанию влияния на выборы в США, были взломаны серверы демократов, система электроснабжения и так далее, но этому нет абсолютно никаких доказательств», — подчеркнула эксперт.

Сенатор Джон Маккейн 2 марта заявил о необходимости создания специального комитета по расследованию «российского следа» в выборах президента США. Кандидат на пост директора Национальной разведки США Дэниел Коутс также высказался в пользу того, что Вашингтон должен внимательно изучить предполагаемые попытки России оказать влияние на выборы в Соединённых Штатах.

В итоге комитет был создан. В его состав вошли представители Республиканской и Демократической партий, однако демократы заявили, что могут покинуть комитет. По словам члена палаты представителей США Джима Хаймса, члены Демпартии могут выйти из комитета, если того потребуют обстоятельства.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что отдельное расследование будет проводить и ФБР. Оно будет поручено контрразведывательному подразделению ФБР, деятельность которого засекречена даже для большинства сотрудников ведомства. К проверкам так называемого российского следа будут привлечены от 15 до 20 человек.

Отмечается, что это на 5-10 человек меньше числа специалистов ФБР, занимавшихся расследованием в отношении бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была уличена в использовании личной электронной почты в служебных целях.

Публицист Чарльз Ортел в эфире RT предположил, что директору ФБР Джеймсу Коми придётся потрудиться, отвечая на вопросы американских парламентариев 20 марта.

«Я думаю, что слушание будет интересным, потому что республиканцы и демократы будут нападать на Коми по разным причинам. Демократы захотят узнать, чем руководствовалось ФБР в ходе расследования о почте Хиллари Клинтон, а республиканцы захотят узнать, зачем Билл Клинтон встречался с генпрокурором летом 2016 года, после чего дело было закрыто. Коми придётся потрудиться», — заключил эксперт.