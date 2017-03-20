Государственный Фонд кино выступил спонсором в идеологической войне против Руси – ЗАЧЕМ?!

Обзор посвящён теме финансирования государством съёмок и проката фильмов ужасов. В качестве примера рассмотрена картина «Невеста» (2017), снятая при поддержке Фонда кино.



Сегодня на государственному уровне поставлена задача постепенно вытеснять западный кинематограф картинами российского производства. И в целом озвученная линия правильная. Россия – это отдельная цивилизация, которая должна создавать и транслировать миру свой идеологический продукт, а не бесконечно питаться иллюзиями заокеанской фабрики звёзд. Но возникает вопрос, что мы предложим зрителям в качестве альтернативы Голливуду? Тот же самый растлевающий контент, только с русским колоритом, или всё же что-то, несущее наши ценности и взгляды на мир?



Упреждая возможное следование российских кинематографистов по проторенной дорожке Запада, В.Путин ещё в 2011 году призвал поставить нравственный аспект на одно из первых мест при съёмке отечественных фильмов.



«Предлагаю вспомнить об известном этическом кодексе Хейса... Те, кто подписывал тогда этот кодекс, брали на себя обязательства не снимать картин, подрывающих нравственные устои общества, склоняющих симпатии зрителей на сторону преступников, не допускать пренебрежения религиозными и семейными ценностями, не допускать пропаганды насилия, наркокультуры и алкоголизации общества... Полагаю, не будет лишним подумать над тем, чтобы перенять этот позитивный опыт, сформулировать для российского киносообщества подобный свод внутренних, этических норм».



С момента этого заседания правительства прошло больше 5 лет, но, как показывают материалы проекта Научи хорошему, и Министерство культуры и Фонд кино при субсидировании съёмок и проката фильмов в большинстве случаев руководствуются исключительно финансовыми показателями, прямо нарушая те цели, которые обозначены в их же уставах.



В частности, Фонд кино должен «обеспечивать условия для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам». Вместо этого ведомство уже опустилось до того, что начало расходовать государственные средства на съёмки и прокат фильмов ужасов, трансляция которых в принципе противоречит тем самым «национальным интересам».



Так, в конце января 2017 года при поддержке Фонда кино на широкий экран вышел российский ужастик «Невеста», якобы основанный на реальных событиях.



