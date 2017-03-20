Каратели не хотят бесплатно убивать и в массовом порядке увольняются из ВСУ

Потерпев неудачу в вопросе безвиза, президент Украины Петр Порошенко переключился на новую "победную" тему - военную. В начале года он пафосно объявил: «за 2,5 года мы построили новую украинскую армию". Добавив при этом, что в Украине уже около 70 тысяч контрактников, и главная причина этому – патриотизм и желание защитить свою страну. С ним, однако, не согласны ни украинские военнослужащие, ни эксперты, ни волонтеры. Они утверждают, что в 2017 году неизбежным будет массовый отток кадров из армии. И первые тревожные звонки для президента Украины уже прозвучали.

Так, в апреле года ряды 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады покинут 482 десантника. Командование уже подписало рапорты об их увольнении. Кроме того, в мае уволятся еще 800 человек. С учетом того факта, что сейчас в бригаде числятся 1,7 тысячи военнослужащих (при положенной по штату в военное время 5,4 тысячи человек), она лишится 75% личного состава.

В большинстве случаев военные массово покидают ряды этой десантной бригады из-за задержки заработной платы, отсутствия выходных и из-за бесконечных суточных нарядов, караулов и прочей армейской дураковки. Не выплатили военнослужащим и материальную помощь в размере 70% от оклада, которую обычно выплачивают в конце года.

Эксперты отмечают, что остаются проблемы с обеспечением и техникой, процветает коррупция среди высших эшелонов власти. Все новое из вооружения уходит в Нацгвардию, а ВСУ, можно сказать, ничего не достается. А если к этому добавить низкий уровень патриотизма и нежелание руководства закончить войну на Донбассе как можно скорее, становится ясно, что массовые увольнения солдат из ВСУ только продолжаться.



Еще в феврале заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что из подразделений вооруженных сил Украины под Авдеевкой неделю дезертировал 21 военнослужащий. Он отметил, что украинское командование дабы «с позором» не терять 72-ю бригаду, приняло решение о ее ротации на 28-ю бригаду.

Вот только от перемены названий проблемы не решаются. И чувствуется, что за 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой последуют и другие. Традиции не выносить сор из «военной избы» остались в советском прошлом, с которым безуспешно борется бездарное украинское руководство. Теперь страна пожинает плоды своей революции достоинства не только в экономической и социальной сферах, но и в военной отрасли.