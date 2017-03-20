Керченский мост как сакральный инженерный проект

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Крымский мост глазами Запада

Для простого обывателя мира развитой демократии транспортный переход через Керченский пролив, который затеял строить кровавый Путин, до сих пор остается полухимерой.

Потому что пресса рассказывает ему о нем редко -  по принципу "или плохо или ничего".

Однако на трехлетие русского Крыма кто-то нажал на какую-то кнопочку и ......

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агентство Рейтерс опубликовало убойную фотоподборку со стройки моста, а это значит что Запад начинает ассимилировать эту стройку века, а значит, и скоро свыкнется с тем, что #Крымнаш

Крымский мост глазами Запада

Подборка называется "Мост в Крым - Росссия намерена исполнить историческую миссию" 

Крымский мост глазами Запада

Примечательно и даже забавно, что подборка состоит сплошь из материалов русских агентств.

Крымский мост глазами Запада
Из чего следует, что западных фотографов там не стояло, то есть крупнейший в мире визуальный ресурс сам не подсуетился, чтобы послать туда СВОИХ людей.

Крымский мост глазами Запада

А это говорит о том, что Рейтерс либо глупо настолько, что проморгало такой мегановостной повод,

Крымский мост глазами Запада
либо его туда не пускали.
Крымский мост глазами Запада
Не пускать могли либо ихние,
Крымский мост глазами Запада

либо наши..  из монополистических  соображений.

Крымский мост глазами Запада

Но последнее мне кажется маловероятным - мостопиарщики вкалывают и в хвост и в гриву

Крымский мост глазами Запада
чтобы мир узнал про мост.

Крымский мост глазами Запада
А его от мира скрывают.
Крымский мост глазами Запада

Как и саму стройку.

Крымский мост глазами Запада

говорят, что рабочим недоплачивают

Крымский мост глазами Запада

что проект обречен на провал

Крымский мост глазами Запада

что воровство достигло небывалых размеров..

Крымский мост глазами Запада

Глядя на эту стройку, я наконец-то поняла, почему в Древнем Риме жрецов называли мостостроителями.

В строительстве любого моста есть что-то магическое..

Крымский мост глазами Запада

Сварщиков показали в лучших традициях соцреализма

Крымский мост глазами Запада
Ну чем не жрец?
Крымский мост глазами Запада

Слава труду !!!

Крымский мост глазами Запада

Встреча верховного жреца со старшими мостостроителями

Крымский мост глазами Запада

лишний раз подтвердила сакральную составляющую проекта. 

Крымский мост глазами Запада

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