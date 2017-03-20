Керченский мост как сакральный инженерный проект

Для простого обывателя мира развитой демократии транспортный переход через Керченский пролив, который затеял строить кровавый Путин, до сих пор остается полухимерой.
Потому что пресса рассказывает ему о нем редко - по принципу "или плохо или ничего".
Однако на трехлетие русского Крыма кто-то нажал на какую-то кнопочку и ......
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агентство Рейтерс опубликовало убойную фотоподборку со стройки моста, а это значит что Запад начинает ассимилировать эту стройку века, а значит, и скоро свыкнется с тем, что #Крымнаш
Подборка называется "Мост в Крым - Росссия намерена исполнить историческую миссию"
Примечательно и даже забавно, что подборка состоит сплошь из материалов русских агентств.
Из чего следует, что западных фотографов там не стояло, то есть крупнейший в мире визуальный ресурс сам не подсуетился, чтобы послать туда СВОИХ людей.
А это говорит о том, что Рейтерс либо глупо настолько, что проморгало такой мегановостной повод,
либо его туда не пускали.
Не пускать могли либо ихние,
либо наши.. из монополистических соображений.
Но последнее мне кажется маловероятным - мостопиарщики вкалывают и в хвост и в гриву
чтобы мир узнал про мост.
А его от мира скрывают.
Как и саму стройку.
говорят, что рабочим недоплачивают
что проект обречен на провал
что воровство достигло небывалых размеров..
Глядя на эту стройку, я наконец-то поняла, почему в Древнем Риме жрецов называли мостостроителями.
В строительстве любого моста есть что-то магическое..
Сварщиков показали в лучших традициях соцреализма
Ну чем не жрец?
Слава труду !!!
Встреча верховного жреца со старшими мостостроителями
лишний раз подтвердила сакральную составляющую проекта.
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