Крым готовится к масштабным учениям ВДВ с применением ПВО, самолётов, танков и Черноморского флота

20.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Крым готовится к масштабным учениям ВДВ с применением ПВО, самолётов, танков и Черноморского флота

Новые системы ПВО, средства связи, корабли Черноморского флота, танки и бронемашины задействованы на масштабных десантных учения в Крыму.

На полигон Опук на автомобилях, поездах, вертолетах прибыли две с половиной тысячи военнослужащих. Сразу три соединения ВДВ подняты по тревоге и переброшены в Крым.

Десантники отрабатывают, как будут давать отпор противнику. Их задача обнаружить и уничтожить условные группы диверсантов. Это первая часть испытаний, с которой сегодня они уже успешно справились.

Прикрывать государственную границу с моря будут большие десантные корабли Черноморского флота. А огневую поддержку с воздуха обеспечат самолеты армейской авиации Су-24, Су-25 и Су-27.

Десантники на парашютах приземлятся на незнакомый полигон. Кроме того, сюда будет сброшена военная техника.

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